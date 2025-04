Pierwszy F-16 już na służbie w bułgarskich siłach powietrznych

Pierwszy z zakupionych przez Bułgarię samolotów myśliwskich F-16 Block 70 został w niedzielę oficjalnie powitany w bazie jej sił powietrznych.

Uroczystość w Trzeciej Bazie Sił Powietrznych zgromadziła premiera Rosena Żelazkowa, ministra obrony Atanasa Zaprianowa i szefa obrony adm. Emila Eftimowa. Żelazkow opisał wprowadzenie myśliwców F-16 Block 70 do służby w bułgarskich siłach powietrznych jako zmianę ideologiczną i symbol strategicznego partnerstwa kraju ze Stanami Zjednoczonymi, zrelecjonowała agencja informacyjna BTA.

Zaprianow ogłosił zaś zdarzenie jako czyniące wyjątkowy dzień w historii, zapoczątkowujący przezbrojenie kraju. Jak podkreślił w roku bieżącym Bułgaria nie tylko rozpoczyna wymianę floty swoich sił powietrznych, jej armia otrzyma nowe pojazdy opancerzone Stryker, a marynarka wojenna drugi z zamówionych okrętów patrolowych.

W uroczystości wzięli udział również zastępca asystenta sekretarza obrony USA ds. NATO i Europy David Baker, tymczasowa charge d’affaires w ambasadzie USA w Sofii, Susan Falatko, dyrektor generalny Lockheed Martin Michael Shoemaker.

Falatko mówiła o rozszerzaniu współpracy z Bułgarią w dziedzinie zbrojeń, a Baker powiedział, że jego kraj potrzebuje sojuszników ze zdolnościami militarnymi, którzy są gotowi wziąć odpowiedzialność za wyzwania, przed którymi stoją.

Żelazkow przeprowadził rozmowy z Bakerem. Premier Bułgarii wyraził uznanie dla partnerstwa Bułgarii ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie modernizacji bułgarskich sił zbrojnych, w tym sił powietrznych, co, jak powiedział, jest kwestią priorytetową dla jego rządu, napisała BTA.

Pierwszy myśliwiec F-16 Block 70 dla bułgarskich sił powietrznych wylądował w bazie 2 kwietnia po opuszczeniu zakładów Lockheed Martin 31 marca.

Jest to dwumiejscowy samolot szkolno-bojowy. Jest on częścią pierwszej partii ośmiu samolotów F-16 Block 70, których dostawa zostanie przeprowadzona w roku bieżącym. Kolejne osiem takich myśliwców dotrze do Bułgarii końca 2027 roku, co da jej siłą powietrznym pełną eskadrę, zgodnie z umową zawartą w 2022 r.

