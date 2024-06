Sekretarz Generalny ONZ: Większość pomocy humanitarnej w Strefie Gazy jest rozkradana

Sekretarz Generalny ONZ António Guterres podczas, konferencji prasowej, w której omawiał sytuację na Bliskim Wschodzie wezwał do deeskalacji napięcia po obu stronach. Zaznaczył, że pomoc humanitarna w Strefie Gazy jest rozkradana.

Podczas piątkowej konferencji prasowej na temat sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie głos zabrał Sekretarz Generalny ONZ António Guterres Powiedział, że poczuł się zaniepokojony w związku z eskalacją między Izraelem a Hezbollahem wzdłuż niebieskiej linii.

Poinformował, że ryzyko rozszerzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie jest realne i należy go unikać.Zaznaczył, że nie można dopuścić do sytuacji, by Liban stał się kolejną Strefą Gazy.

“Jeden nieprzemyślany ruch – jedna błędna kalkulacja – może wywołać katastrofę, która wykracza daleko poza granice, szczerze mówiąc, poza wyobraźnię.Powiedzmy sobie jasno: mieszkańcy regionu i ludzie na świecie nie mogą sobie pozwolić, aby Liban stał się kolejną Gazą” – Sekretarz Generalny ONZ António Guterres.

#BREAKING UN Secretary-General António Guterres voices profound concerns over escalation between Israel and Hezbollah along the Blue Line “Let’s be clear: The people of the region and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza” pic.twitter.com/MRIjNXQFxy — UN News (@UN_News_Centre) June 21, 2024

Sekretarz Generalny ONZ oznajmił, że obie strony konfliktu muszą pilnie zaangażować się w pełne wdrożenie uchwały Rady Bezpieczeństwa nr 1701 i natychmiast powrócić do zaprzestania działań wojennych.

“Cywile muszą być chronieni. Celem ataków nie powinny być nigdy dzieci, dziennikarze i pracownicy medyczni. Społeczności przesiedlone muszą mieć możliwość powrotu do swoich domów.Świat musi powiedzieć głośno i wyraźnie: natychmiastowa deeskalacja jest nie tylko możliwa – jest niezbędna.Nie ma rozwiązania militarnego” – Sekretarz Generalny ONZ António Guterres.

António Guterres zapytany, o to co robi ONZ, aby przezwyciężyć bezprawie uniemożliwiające faktyczne dotarcie pomocy do osób potrzebujących w Strefie Gazie, odpowiedział, że obecnie panuje tam całkowity chaos i większość pomocy humanitarnej została rozkradziona. Zaznaczył, że Izrael nie pozwala eskortować konwojów.

“Sytuacja w Gazie stała się sytuacją całkowitego bezprawia. Większość ciężarówek z pomocą humanitarną w Gazie jest teraz splądrowanych, ponieważ jest to wojna inna niż wszystkie. (…) W Gazie panuje całkowity chaos, a na większości terytorium nie ma władzy. Izrael nie pozwala nawet tak zwanej Błękitnej Policji eskortować nasze konwoje, ponieważ jest to lokalna policja powiązana z lokalną administracją. Zatem bezprawie jest całkowite. Widzimy ogromne trudności w dystrybucji w Gazie. Zatem problem nie polega tylko na dostarczaniu rzeczy do Gazy, musi istnieć mechanizm gwarantujący istnienie minimum prawa i porządku, które umożliwi tę dystrybucję, i dlatego właśnie zawieszenie broni jest tak konieczne, aby zapewnić odpowiednią organizację i wdrożyć plan w tym celu” – Sekretarz Generalny ONZ António Guterres.

un.org/Kresy.pl