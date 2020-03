Libijscy stronnicy gen. Heftara otworzą ambasadę w Syrii

Nieuznawany międzynarodowo rząd wschodniej Libii, wspierany przez gen. Chalifę Heftara i dawny parlament Libii – Izbę Reprezentantów, zawarł porozumienia z władzami Syrii.

Po obaleniu wieloletniego przywódcy Libii płk Muammara Kaddafiego, nowe władze tego kraju zerwały relacje z Syryjską Republiką Arabską w 2012 r. W poniedziałek w Damaszku pojawił się minister spraw zagranicznych nieuznawanego międzynarodowo „rządu” wyłonionego przez rezydującą w Tobruku Izbę Reprezentantów, popierającą gen. Chalifę Heftara i jego Libijską Armię Narodową (LNA). Armia ta prowadzi obecnie ofensywę na stolicę kraju Trypolis gdzie broni się oficjalny Rząd Porozumienia Narodowego Libii (GNA).

Jak podał portal Middleeasteye.net przedstawiciel stronników gen. Heftara Abdul-Hadi al-Hawaidż podpisał z szefem syryjskiej dyplomacji Walidem Mualimem memorandum w sprawie nawiązania relacji dyplomatycznych i wzajemnego ustanowienia w obu państwach ich ambasad i służb konsularnych. Oznacza to, że Syria uznała rząd działający z ramienia tobruckiej Izby Reprezentantów za jedyny legalny rząd Libii.

Obie strony porozumiały się także co do „przeciwstawiania się tureckiej ingerencji i agresji przeciwko obu państwom”. Turcja okupuje obecnie całe obszary w północnej Syrii, a w ostatnim tygodniu doszło do eskalacji bezpośrednich walk między syryjską armią a siłami zbrojnymi Turcji. Jednocześnie Turcy zaczęli przerzucać do Libii bojowników islamistycznych ugrupowań zbrojnych w Syrii, którym patronują by wesprzeć GNA. Na libijskiej ziemi są obecni także tureccy żołnierze, którzy są prawdopodobnie operatorami tureckich dronów zwiadowczych rozpoznających pozycje LNA.

Porozumienie między władzami Syrii i stronnikami gen. Heftara zakłada też, że obywatele tego pierwszego państwa schwytani w Libii przez LNA jako walczący po stronie jej przeciwników będą przekazywani w ręce syryjskich sił bezpieczeństwa.

GNA opierający się na islamistycznych milicjach kontroluje już tylko Trypolis i jego rejon. Od początku bieżącego roku LNA zdołała opanować całą południową Libię, region kluczowy dla przenikania z Afryki Subsaharyjskiej nielegalnych imigrantów oraz islamistycznych ekstremistów, a za nią większość obszaru całego państwa. W grudniu gen. LNA wznowił ofensywę na Trypolis zajmując jego południowe przedmieścia, LNA zajęła także Syrtę, ważne miasto portowe na środkowym wybrzeżu Libii. GNA jest intensywnie wspierany przez Turcję, która zwerbowała najemników spośród organizacji islamistycznych jakie Ankara wspiera w Syrii i wysłała 300 z nich do Libii. Prezydent Recep Tayyip Erdogan powiedział też, że w północnoafrykańskim państwie operuje turecki wywiad.

middleeasteye.net/kresy.pl