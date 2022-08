Miedwiediew odniósł się w ten sposób do słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który wyraził opinię, że za wojnę można obwiniać cały rosyjski naród. "Główny klaun Ukrainy zasugerował 'pociągnięcie do odpowiedzialności całej ludności Rosji'. Adolf Hitler jako ostatni próbował zastosować takie pomysły w stosunku do całego narodu. Jakieś pytania dotyczące natury ukraińskiego reżimu?" - napisał we wtorek na Twitterze Dmitrij Miedwiediew.

The chief clown of Ukraine suggested “holding the whole population of Russia responsible”. It was Adolf Hitler who last tried to apply such ideas to a people as a whole. Any questions remaining about the Ukrainian regime’s nature?