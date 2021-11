Tłum migrantów forsuje ogrodzenie. Kolejne nagrania z granicy [+VIDEO]

W sieci pojawiły się kolejne nagrania z granicy polsko-białoruskiej. Na jednym z nich widać tłum migrantów przełamujących szpaler białoruskich służb oraz ogrodzenie i wbiegających na teren przejścia granicznego.

W środę w mediach społecznościowych zamieszczono nagranie, na którym widać tłum migrantów napierających na szpaler białoruskich funkcjonariuszy. Według białoruskiego dziennikarza Tadeusza Giczana nagrana scena przedstawia próbę przedostania się migrantów na białorusko-polskie przejście graniczne. Jego zdaniem białoruskie służby starają się nie dopuścić migrantów do przejścia. „Tak dzieje się z tymi migrantami, którzy próbują dostać się na oficjalne przejście graniczne, gdzie Polska – przynajmniej jak twierdzą jej urzędnicy – przyjęłaby ich wnioski o azyl. Białoruskie wojska wewnętrzne spychają ich z powrotem do +otchłani+ białoruskich lasów” – napisał Giczan na Twitterze.

This is what happens with those migrants trying to get to the official border crossing where Poland – at least as its officials claim – would accept their asylum applications. Belarusian Internal troops pushing them back into the 'limbo’ of Belarusian woods. pic.twitter.com/ca670A4r6N

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 10, 2021