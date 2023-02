Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi zapowiada możliwą mobilizacji ponad miliona obywateli

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi Aleksandr Wolfowicz mówił o skutkach przyjęcia ustawy „o mobilizacji narodowej”.

Jak stwierdził białoruskie urzędnik, ustawa taka została przyjęta „na czasie, wobec sytuacji wojenno-politycznej, wyzwań i ryzyka, jakie powstają przed Republiką Białoruś”. Ocenił on, że nadal słuszny pozostaję „stary aksjomat: wojny wygrywają nie armie, wojny wygrywają narody” – zacytowała białoruska, państwowa agencja informacyjna BelTa.

Jak podkreślił Wolfowicz „naród w razie potrzeby powinien stanąć w obronie swojej ojczyzny, a dla tego powinna być możliwość. To powinno być wdrożone w prawo”.

Nowe przepisy mają uściślić zasady ochotniczej służby wojskowej, oraz tak zwanej „mobilizacji narodowej”. Jak stwierdził Wolfowicz, przepisy te mają zwiększyć możliwości mobilizacyjne państwa – „jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę organizacji wojskowych państwa, to może ujawnię jakąś tajną informację, w przypadku ogłoszenia stanu wojennego i przejścia gospodarki do stanu wojennego, struktury organizacji wojskowej państwa, a nie tylko Siły Zbrojne, będą liczyły do 1,5 miliona ludzi”.

Jak dodał – nasza ludność to ponad 9 mln, więc pozostałe 8 mln oczywiście będzie pracować w przemyśle, uczyć, leczyć, pracować na chleb. Bo w czasie wojny życie się nie zatrzymuje i w czasie wojny trzeba to zrobić”.

oprócz tego, aby udzielić pomocy, przede wszystkim organom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w terenie, w celu ochrony porządku publicznego, do zwalczania bandytyzmu w terenie, do zwalczania grabieży, do zwalczania grup sabotażowych i rozpoznawczych, które wejdą w określone regiony obszaru, milicji narodowej”.

Odpowiedzialność za formowanie oddziałów milicji narodowej spoczywa na władzach lokalnych. A bezpośrednie kierowanie oddziałami milicji powierzono terytorialnym organom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Oznacza to, że będzie to struktura, która będzie pomagać lokalnej milicji [państwowej] w wykonywaniu zadań porządku publicznego i innych zadań zgodnie ze stanem wojennym” – wyjaśnił urzędnik.

belta.by/kresy.pl