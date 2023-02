Putin: Rosja dąży do świata wielobiegunowego

Rosyjski prezydent Władimir Putin zadeklarował, że jego państwo dąży do świata wielobiegunowego w miejsce hegemonicznego stanowiska USA.

Putin stwierdził, że Waszyngton i jego sojusznicy nie poprzestali na zwycięstwie nad ZSRR w czasie „zimnej wojny”. „Mają jeden cel – rozbicie byłego Związku Radzieckiego i jego głównej części – Federacji Rosyjskiej. A potem być może przyjmą nas do tak zwanej rodziny narodów cywilizowanych, ale tylko osobno, każdą część osobno. Po co? Aby manipulować tymi częściami i przejąć kontrolę.” – rosyjski przywódca powiedział w programie Rossija-1.

Cytująca go w niedzielę agencja informacyjna Interfax zaznaczyła, że Putin odpowiedział w ten sposób na pytanie, co Rosja powinna zrobić, żeby porozumieć się z Zachodem i czy inaczej czeka dwie strony „wieczna konfrontacja”.

„Jeśli pójdziemy tą drogą, myślę, że los wielu narodów Rosji, a przede wszystkim oczywiście narodu rosyjskiego, może zmienić się diametralnie, właśnie radykalnie. Nie wiem nawet, czy taka grupa etniczna jak naród rosyjski może przetrwać w takiej formie, w jakiej jest dzisiaj. Cóż, będzie trochę Moskali, Uralcy i tak dalej… to przecież wszystko było w planach, te plany są wyłożone na papierze” – powiedział Putin.

Rosyjski przywódca podkreśla, że sprzeciwia się budowaniu świata działającego wyłącznie w interesie Stanów Zjednoczonych. „Oni [Stany Zjednoczone] chcą właśnie to zrobić, zapewniam was, wszyscy to rozumieją. Włączając ich satelitów, oni to rozumieją, ale z różnych powodów, przede wszystkim związanych z wielkim uzależnieniem gospodarczym, w dziedzinie obronności, oni po prostu… poza wszystkim innym pewnie myślą, że w tym przypadku walka z Rosją jest ich interesem zbieżnym z USA. I nawet satelici włączają się w tę wspólną walkę, ale mimo to doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wszystko co robią Stany Zjednoczone jest zgodne tylko z ich egoistycznymi interesami” – stwierdził Putin.

Prezydent Rosji sugerował, że działania USA często nie odpowiadają interesom ich sojuszników – „jakie interesy sojuszników, skoro oni poprzyjmowali ustawy o walce z inflacją”. Twierdził wręcz, że Amerykanie wyciągają biznes z Europy jak kłusownicy – „Co w tym sojuszniczego?”.

„Odebrali Francji kontrakt Australii na okręty podwodne, wszyscy poniżyli po prostu kraj” – Putin tak ocenił sytuację z 2021 r.

„I ostatecznie nie mam wątpliwości, że takie stanowisko – walka o świat wielobiegunowy, o szacunek dla wszystkich i każdego na arenie międzynarodowej, o uwzględnianie interesów wszystkich – zwycięży” – podsumował Putin.

interfax.ru/kresy.pl