Łukaszenko zaprosił Dudę do dialogu

Białoruski prezydent Aleksandr Łukaszenko złożył Polakom życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wśród życzeń znalazło się zaproszenie Andrzeja Dudy do „konstruktywnego dialogu”.

Jak podała w środę agencja Biełta, Łukaszenko „w imieniu narodu białoruskiego” pozdrowił prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz obywateli Polski z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

„Decyzją losu Białorusi i Polaków powinni żyć obok siebie w pokoju i zgodzie. W dzisiejszych trudnych okolicznościach konieczne jest zachowanie naszego dobrego sąsiedztwa jako głównej wartości, którą odziedziczyliśmy i musimy przekazać naszym potomkom” – czytamy w oświadczeniu Łukaszenki.

Aleksander Łukaszenko zaprosił Andrzeja Dudę do „konstruktywnego dialogu” na temat przyszłości polsko-białoruskiej współpracy. „Tylko pracując razem będziemy w stanie zachować znaczące osiągnięcia w handlu, przemysłowej kooperacji, nauce, edukacji i innych sferach. To odpowiada zarówno interesom narodowym obu państw, jak i pragnieniom milionów mieszkańców naszych krajów” – podkreślił białoruski przywódca.

Przypomnijmy, że od 9 sierpnia, czyli od czasu wyborów prezydenckich, na Białorusi trwają protesty opozycji. Według oficjalnych wyników wygrał je Aleksandr Łukaszenko, jednak białoruska opozycja uważa je za sfałszowane. Podobnie uważają władze Unii Europejskiej oraz jej państwa członkowskie, a także inne kraje zachodnie, nakładając na Aleksandra Łukaszenkę i innych białoruskich urzędników indywidualne sankcje.

W związku z otwartym poparciem przez władze RP białoruskiej opozycji Aleksandr Łukaszenko w ostatnich dniach i tygodniach wygłaszał często krytyczne opinie na temat sytuacji w Polsce. Komentując wybuch proaborcyjnych demonstracji twierdził nawet, że wybory prezydenckie w Polsce zostały sfałszowane. „Kobiety powstały i zaczęły protestować bo tylko aborcje [zakazali]. To był detonator. Duda wygrał w Polsce fałszując wybory. Nie było tam nawet przewagi jednego procenta. Sfałszowane. I od tego wszystko się zaczęło. Chcieli skierować strzały na nas. A Polacy nie są głupi i tam to wszystko się zaczęło” – uznał Łukaszenko. Podczas wczorajszego spotkania z prezesem Federacji Związków Zawodowych Białorusi mówił, że „społeczeństwu Polski nie podoba się ta polityka, którą prowadzi tam Duda i inni”. Odnosząc się do zagrożenia dla Białorusi, jakie ma nieść wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce mówił: „Jeśli ktoś chce zrobić z Białorusi prowincję Polski czy Litwy, to tylko po moim trupie”.

Kresy.pl / belta.by