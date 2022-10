Xi Jinping pozostanie przywódcą Chin – jego poprzednik wyprowadzony ze zjazdu partii [+VIDEO]

Były przywódca Komunistycznej Partii Chin i samego państwa Hu Jintao został wyprowadzony z partyjnego zjazdu jeszcze przed jego zakończeniem.

Sobota była ostatnim dniem XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin na którym dokonano wyboru 205 nowych członków Komitetu Centralnego partii, co zapowiada zmianę rządów w państwie. To właśnie Komitet Centralny wybiera swoje Biuro Polityczne i Komitet Stały tegoż biura, które w praktyce są kluczowymi ciała rządzącymi Chińską Republiką Ludową. KC wybiera również Centralną Komisję Wojskową i jej przewodniczącego. KC wybiera również samego sekretarza generalnego.

Wybór został dokonany szybko i już w niedzielę ogłoszono ponownie Xi Jinpinga jako przywódcę partii. Będzie zatem pierwszym od czterech dekad sekretarzem generalnym sprawującym rządy dłużej niż dwie kadencje, co jest sygnałem większej niż dotychczas koncentracji władzy w rękach jednego przywódcy. Tradycyjnie Xi skupił w swoim ręku także przewodnictwo w CKW. Pozostałymi członkami Komitetu Stałego BP KC KPCh zostali lojalni wobec niego działacze: Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang i Li Xi.

Li Qiang, partyjny sekretarz z finansowego węzła kraju – Szanghaju, zajął, jak podał TVN24, pozycję drugiej osoby w ścisłym gronie kierowniczym partii, a wraz z nią przejmie prawdopodobnie fotel premiera. Ogłoszono bowiem przejście na partyjną emeryturę Li Keqianga, sprawującego dotychczas tę funkcję. Li wywodził się z frakcji nazywanej grupą Ligi Młodzieży Komunistycznej, to jest działaczy, którzy zadzierzgnęli swoje ścisłe związki w partyjnej młodzieżówce. Uważany za partyjnego liberała, wybierany do ścisłego kierownictwa partii i państwa przed dziesięcioma laty, miał równoważyć pozycję Xi Jingpinga, tak jak odbywało się to w poprzednich dekadach. Decyzje zjazdu jak i cała poprzednia kadencja pokazują, że nie odegrał takiej roli.

Rangę numer trzy otrzymał Zhao Leji, dotychczas pełniący funkcję sekretarza Centralnej Komisji Dyscypliny, która zajmowała się zwalczaniem korupcji, co Xi Jinping ogłosił jeszcze dekadę temu jako priorytet swoich rządów. Numerem cztery określono czołowego partyjnego teoretyka i dotychczasowego członka Komitetu Stałego Biura Politycznego KC Wang Huninga. Cai Qi to sekretarz partii w stołecznym Pekinie znany z lojalności wobec Xi Jingpinga. Ding Xuexiang to z kolei doświadczony funkcjonariusze aparatu KC. Li Xi, który dotychczas zarządzał partią w czołowej pod względem rozwoju ekonomicznego prowincji Guandong, przejmie przewodnictwo Centralnej Komisji Dyscypliny z rąk Zhao Leji.

Dużą uwagę obserwatorów przykuło zdarzenie do jakiego doszło mniej więcej w połowie posiedzenia zamykającego XX Zjazd. Z sali zjazdu, a właściwie z samego jego prezydium wyprowadzono Hu Jintao. To poprzednik Xi Jingpinga na stanowisku przywódcy partii i państwa, też zresztą wywodzący się z nieformalnej „frakcji Ligi”. Nagranie sugeruje, że nie był on zbyt skłonny do opuszczenia trybuny i zszedł z niej z wyraźnym udziałem innych działaczy. Zdążył jeszcze zamienić słowo ze swoim następcą oraz poklepać siedzącego obok niego Li Keqianga.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Wielu komentatorów dopatrywało się w tym manifestacji politycznej. Wielu polityków partyjnych, a szczególnie stronników Xi Jingpinga uważa czasy rządów Hu Jintao za „straconą dekadę”, to jest czasy w których nie poczyniono kroków na rzecz transformacji modelu rozwoju ekonomicznego państwa, zapowiedzianych na XX Zjeździe, a także czasu rozpanoszenia się demoralizacji i korupcji w szeregach partii, zagrażających jej przetrwaniu i funkcjonowaniu systemu władzy. Xi Jingping sprawuje swoją funkcję często w kontraście do tego jak sprawował ją poprzednik.

Inni komentatorzy wskazują jednak, że 79-letni Hu ma poważne problemy zdrowotne i że w podobny sposób, to jest prowadzony przez innego działacza, wchodził na sesję Zjazdu by zająć miejsce przy boku sekretarza generalnego. Xi Jinping uznał za konieczne zasygnalizowanie mu wówczas by usiadł, co może sugerować nie najlepszą kondycję Hu.

The same Hu Jintao🇨🇳 was escorted into the meeting few days ago and nothing reported😜😄 pic.twitter.com/twGLAvLjsp — Mubarak Mugabo (@mubarakUG) October 22, 2022

Informację o problemach zdrowotnych Hu Jintao podała po fakcie państwowa agencja informacyjna Xinghua.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

BBC podkreśliła inny sygnał umocnienia władzy Xi Jingpinga jakim była decyzja zjazdu, by włączyć szereg opracowanych przez niego tez do statutu partii jako obligatoryjnych dla rozwoju państwa. Ostatni raz tezy urzędującego lidera partii wpisywane były do jej statutu za czasów Mao Zedonga.

Xi Jinping ogłosił swój program działania jeszcze na otwarcie XX Zjazdu partii, co zrelacjonowaliśmy na naszym portalu. Wśród celów politycznych wymieniał zjednoczenie Tajwanu z ChRL, przebudowę gospodarki w kierunku zwiększenie dobrobytu ludności, stworzenia bardziej chłonnego rynku wewnętrznego i redukcji uzależnienia od eksportu, rozwoju technologicznego, szczególnie w sferze cyfrowej, zwiększenia roli ideologii w życiu społecznym, rozszerzenia polityki społecznej oraz większej troski o środowisko naturalne.

W przemówieniu po ponownym wyborze na sekretarza generalnego Xi Jinping stwierdził, że „świat potrzebuje Chin” oraz podkreślił wagę jedności partii.

bbc.com/tvn24.pl/kresy.pl