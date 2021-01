Polscy przedsiębiorcy mogą zapłacić za blokowanie Huawei przez rząd Morawieckiego

Nowe regulacje przyjęte w Chińskiej Republice Ludowej ustalają możliwość ekonomicznego odwetu za działania przeciwko interesom chińskich firm.

O nowym chińskim prawie, przyjętym na początku stycznia, napisał w poniedziałek portal dziennik.pl. Daje ona rządowi ChRL (Radzie Państwowej) możliwość zastosowania kontrsankcji w przypadku wprowadzenia w danym państwie pozarynkowych ograniczeń w działalności chińskiej firmy lub firm.

„Ochrona chińskich interesów odbywać się będzie poprzez tzw. mechanizm roboczy Rady Państwowej, który to obywatelom Chin, chińskim firmom lub innym chińskim podmiotom może wydać zakaz podporządkowania się przepisom blokującym nakładanym przez np. polski rząd oraz udzielić wszelkiej pomocy” – Dziennik.pl zacytował opinię eksperta od chińskiego prawa żywnościowego Jacka Strzeleckiego.

Zauważył one, że nowe chińskie przepisy nie ograniczają się do żadnego sektora i mogą być użyte wobec wszelkich działań innych państw ograniczających chińskim firmom dostęp do ich rynku. Portal napisał o tych uregulowaniach w kontekście problemów chińskiego koncernu Huawei, który stał się celem amerykańskiej kampanii mającej odciąć go od rynków i kooperantów.

Administracja Donalda Trumpa naciskała na władze innych państw w sprawie niedopuszczenia Huawei, telekomunikacyjnego potentata do udziału w tworzeniu w lokalnych sieci 5G. Na początku grudnia rząd Wielkiej Brytanii przyspieszył wejście w życie zakazu instalowania przez operatorów telekomunikacyjnych sprzętu chińskiej firmy. Zapowiedź przewiduje, że zacznie on obowiązywać z końcem września 2021 r., nie zaś od początku 2022 r. Na taki sam krok zdecydowały się wcześniej władze Litwy oraz Szwecji.

Waszyngton wprowadził też ograniczenia w handlu ważnymi technologiami z chińskimi firmami w tym półprzewodnikami. Na początku tego roku nowojorska giełda zadecydowała o usunięciu trzech chińskich spółek.

Rząd Mateusza Morawieckiego także ulegał na poziomie deklaracji amerykańskiej presji. We wrześniu 2019 roku w czasie wizyty w Polsce wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a polski premier podpisał wraz z nim deklarację dotyczącą budowy sieci 5G o antychińskim ostrzu.

