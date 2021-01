Trzy chińskie spółki zostaną usunięte z nowojorskiej giełdy

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE) usunie trzy chińskie spółki bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez chińskie siły zbrojne.

Z notowań na NYSE wykluczone zostaną China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd i China Unicom (HK) Ltd, jak podał w sobotę portal Parkiet. Decyzja kierownictwa największej giełdy świata jest realizacją listopadowego zarządzenia prezydenta USA Donalda Turmpa, który zakazał amerykańskim podmiotom działań zapewniających możliwość pozyskiwania kapitału firmom powiązanym z siłami zbrojnymi Chińskiej Republiki Ludowej. Był to jeden z głównych postulatów ustępującego prezydenta USA znanego z antychińskiej polityki.

Notowania trzech chińskich spółek mają zostać zwieszone 7 bądź 11 stycznia. Pozostanie im giełda w chińskim Hongkongu, gdzie również są notowane.

Parkiet przypomniał, że w ramach realizacji ustawy z 1999 r. Departament Obrony sporządził listę firm kontrolowanych przez chińską armię, które mogą stać się celem amerykańskich sankcji. Są wśród nich takie spółki jak naftowe przedsiębiorstwo CNOOC i producent mikroprocesorów Semiconductor Manufacturing Int’l Corp.

„To skromny krok, ale przynajmniej zwraca uwagę na zagrożenia dla narodowego bezpieczeństwa i związane z tym prawa człowieka” — tak skomentował decyzję NYSE były pracownik administracji prezydenckiej Roger Robinson

Ministerstwo handlu ChRL już zapowiedziało „konieczne działania” dla obrony interesów chińskich spółek w związku z decyzją NYSE.

