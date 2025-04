Chińczycy to „wieśniaki”, od których Stany Zjednoczone kupują towary. Chińskie MSZ odpowiada

Nazwanie obywateli Chin „chińskimi wieśniakami” przez wiceprezydenta USA J.D. Vance’a było „bezczelne i pozbawione szacunku” – oświadczył we wtorek rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Lin Jian. Dodał, że Chiny są gotowe prowadzić wojnę celną ze Stanami Zjednoczonymi „do samego końca”.

Wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla Fox News, broniąc ceł nałożonych przez Donalda Trumpa, stwierdził, że Stany Zjednoczone „pożyczają pieniądze od chińskich wieśniaków, aby kupować rzeczy, które ci chińscy wieśniacy produkują”. “Dodał, że taki model nie prowadzi do dobrobytu gospodarczego, niskich cen ani dobrych miejsc pracy w USA.

Rzecznik MSZ Lin Jian powiedział we wtorek reporterom, że komentarze Vance’a są „bezczelne i pozbawione szacunku”. Oświadczył ponadto, że wiceprezydent już wcześniej wypowiadał słowa, które wywołały poruszenie w chińskich mediach społecznościowych. Stwierdził, że retoryka czołowego amerykańskiego polityka jest „zaskakująca i smutna”.

US Vice President Vance Sparks Diplomatic Outrage Over ‘Chinese Peasants’ Comment

In a recent interview, US Vice President JD Vance defended Trump’s controversial tariffs by stating, “We borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants produce.” The… pic.twitter.com/6sA07Fmnwh

