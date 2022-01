Australijski LNG zastąpi rosyjski gaz w Europie? Rząd Australii nie mówi „nie”

Australia wyraziła gotowość uzupełnienia niedoborów gazu ziemnego wywołanych wzrostem napięcia wokół Ukrainy.

Jak podał w środę The Australian Financial Review, australijski rząd pozytywnie odpowiedział na wezwania administracji USA do zapewnienia Europie alternatywnych dostaw gazu w razie ewentualnych rosyjskich działań wojskowych na Ukrainie.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

„Jako wiodący i niezawodny globalny eksporter LNG, Australia jest gotowa pomóc w przypadku każdej prośby o dalsze dostawy” – oświadczył minister zasobów Keith Pitt.

Według doniesień Financial Times częściowy ładunek australijskiego LNG został wysłany do Europy pod koniec ubiegłego roku. To pierwszy taki przypadek od ponad dekady.

Santos i Woodside, najwięksi australijscy eksporterzy LNG, odmówili komentowania sprawy dostaw do Europy. Australian Petroleum Production & Exploration Association poinformowało, że nie prowadziło żadnych rozmów z rządem federalnym na temat możliwości dostaw LNG do Europy.

Szacuje się, że eksport australijskiego LNG osiągnął w 2021 roku rekordowe 80,9 mln ton o wartości blisko 50 mld USD.

Kilka dni temu wysocy urzędnicy administracji Bidena ujawnili, że Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z głównymi krajami produkującymi energię i firmami na całym świecie na temat potencjalnego przekierowania dostaw do Europy, jeśli Rosja dokona inwazji na Ukrainę. Urzędnicy nie wymienili krajów ani firm zaangażowanych w dyskusje na temat ochrony dostaw do Europy. Podano jedynie, że są to dostawcy m.in. z Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Azji i Stanów Zjednoczonych. Rozmowy obejmują szeroki zakres dostawców, w tym sprzedawców skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Według Australian Financial Review amerykański plan ma na celu zrekompensowanie niedoboru gazu wynikającego z ograniczania dostaw przez Rosję, a także złagodzenie „bardziej ekstremalnego, ale mniej prawdopodobnego” scenariusza, w którym Rosja odcina wszelkie dostawy energii przez inne europejskie gazociągi.

Powołując się na opinie przemysłowców gazeta powątpiewa jednak, by Australia mogła w znaczącym stopniu dostarczać gaz do Europy z powodu dystansu dzielącego oba kontynenty. Za bardziej prawdopodobne uznaje wysyłanie do Europy LNG przez Katar i USA. W tym scenariuszu australijski gaz zastąpiłby w Azji gaz z Kataru.

CZYTAJ TAKŻE: Media: gaz z USA podbija UE

Kresy.pl / afr.com