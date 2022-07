USA chcą zwolnić „handlarza śmiercią” za dwóch obywateli zatrzymanych w Rosji

Departament Stanu USA zabiega w Moskwie o zwolnienie dwóch amerykańskich obywateli przebywających w Rosji za kratami.

Chodzi o koszykarską gwiazdę kobiecej NBA Brittney Griner oraz byłego żołnierza Korpusu Piechoty Morskiej USA Paula Whelana. Ta pierwsza stanęła przed rosyjskim sądem po tym gdy, jak twierdzi prokurator, w jej bagażu znaleziono w lutym pojemniki do waporyzera zawierające olej z haszyszu. Z kolei Whelan, aresztowany jeszcze w 2018 r., w 2020 r. otrzymał wyrok 16 lat więzienia za szpiegostwo. Władze USA utrzymują, że oboje trafili za kraty niesłusznie, z powodów politycznych.

Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken poinformował w środę, że w najbliższych dniach odbędzie rozmowy ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem właśnie po to, by dyskutować o „najwyższym priorytecie” władz USA jakim ma być uwolnienie Griner i Whalera.

„Kilka tygodni temu położyliśmy na stole poważną propozycję, aby ułatwić ich uwolnienie. Nasze rządy wielokrotnie i bezpośrednio komunikowały się w sprawie tej propozycji, a ja wykorzystam tę rozmowę do osobistego kontynuowania wątku i mam nadzieję, że poprowadzę nas w kierunku rozwiązania” – powiedział Blinken – „Mam nadzieję, że rozmawiając z ministrem spraw zagranicznych Ławrowem, będę mógł przyspieszyć wysiłki zmierzające do sprowadzenia ich do domu”. Użył on sformułowania „arbitralne zatrzymania”, by opisać sytuację Griner i Whalera.

Tymczasem dziennikarze CNN, jak podaje za nimi Al Jazeera, ujawnili na czym miałaby polegać „poważną propozycja” władz USA. Są one gotowe do zwolnienia z więzienia Wiktora Buta, skazanego w 2012 r. na 25 lat więzienia za usiłowanie nielegalnego handlu bronią. Rosja uznała wówczas wyrok za „bezpodstawny i stronniczy”.

Amerykańskiemu prokuratorowi nie udało się udowodnić niczego więcej, choć But, były obywatel radziecki i tłumacz Armii Radzieckiej z doświadczeniem z Afryki, oskarżany był latami o nielegalny handel uzbrojeniem na masową skalę. But miał nabywać poradziecką broń na Ukrainie, w Mołdawii i Bułgarii, by sprzedawać ją w Angolii, Sierra Leone, Liberii, Demokratycznej Republice Konga i Afganistanie. Co ciekawe spółki Buta prowadzące legalny handel otrzymały kontrakt od władz USA na dostawy do okupowanego przez nich Iraku.

Reporterzy śledczy Douglas Farah i Stephen Braun poświęcili Butowi swoją książkę zatytułowaną „Handlarz śmierci”. Jego postać była też inspiracją dla hollywoodzkiego filmu „Pan życia i śmierci” („Lord od war”) z 2005 r.

aljazeera.com/kresy.pl