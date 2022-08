Nieoficjalnie – przewodnicząca Izby Reprezentantów USA przyleci na Tajwan

Wbrew groźbom Pekinu czołowa polityk USA Nancy Pelosi ma zamiar wybrać się na wyspę, której władz Waszyngton formalnie nie uznaje za państwo.

Takie nieoficjalne informacje podała w poniedziałek telewizja CNN. Pelosi wybiera się z wizytą do Azji. Jeśli trafi na Tajwan, którego państwowości Waszyngton formalnie nie uznaje, będzie to pierwsza wizyta przewodniczącego izby niższej amerykańskiego parlamentu na tej wyspie od 25 lat.

Podając taką informację CNN powołała się na anonimowego urzędnika władz na Tajwanie wysokiego szczebla. Twierdzi on, że Pelosi nie przybędzie na wyspę z wizytą ekspresową, lecz, że spędzi na niej co najmniej jedną noc. Nie skonkretyzował on jednak konkretnej daty jej przylotu do Tajpej.

Koordynator Rady Bezpieczeństwa Narodowego ds. komunikacji strategicznej John Kirby powiedział w poniedziałek, że administracja Bidena popiera plan podróży Pelosi na Tajwan.

„Chcemy mieć pewność, że kiedy wyjeżdża za granicę, może to robić bezpiecznie i pewnie, a my tego dopilnujemy. Nie ma powodu dla [takiej] chińskiej retoryki. Nie ma powodu, aby podejmować jakiekolwiek działania. Nie jest niczym niezwykłym, że przywódcy Kongresu podróżują na Tajwan” – powiedział Kirby.

Zapytany, czy Stany Zjednoczone były przygotowane na tak ostrą reakcję Chin w związku z wizytą, Kirby odpowiedział – „nie ma zmian w naszej polityce. Nie ma zmiany w naszej koncentracji na próbach utrzymania wolnego, bezpiecznego i otwartego Indo-Pacyfiku”.

Departamentu Obrony USA poinformował, że podległe mu siły przez całą dobę monitorują wszelkich chińskie ruchy w regionie

CNN przypomina, że Pelosi dała się poznać, jako zdecydowany krytyk polityki wewnętrznej i zagranicznej ChRL.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej ostro zareagowało już na nieoficjalne informacje o możliwej wizycie Pelosi na Tajwanie. Jak powiedział rzecznik chińskiego resortu dyplomacji Zhao Lijian wizyta na wyspie „urzędnika nr. 3 w USA” będzie miała „rażący efekt polityczny”. Jak podkreślił – „Wojsko nie będzie bezczynne”.

Uznawana przez niewielką grupę państw Republika Chińska na Tajwanie jest dziedzictwem chińskiej wojny domowej. Gdy nacjonalistyczny przywódca Chin Czang Kaj-szek przegrał walkę z komunistami Mao Zedonga, którzy 1 października 1949 proklamowali powstanie Chińskiej Republiki Ludowej, w grudniu tegoż roku roku resztki sił nacjonalistycznych ewakuowały się na Tajwan. Tam, korzystając z osłony USA, funkcjonowały one dalej jako Republika Chińska, początkowo ciesząca się międzynarodowym uznaniem.

W 1971 ChRL zajęła jej miejsce w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od tego czasu większość państw świata uznaje ją za jedyne państwo chińskie. Nawet wspierające tajwańskie struktury Stany Zjednoczone uznają formalną jedność państwowości chińskiej.

cnn.com/kresy.pl