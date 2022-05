Rebelianci zabili cywilów w Kongo

W Demokratycznej Republice Konga znów doszło do morderstw ludności cywilnej, podała Al Jazeera.

Kongijska armia, ale też miejscowe organizacje pozarządowe podały, że od kilkunastu do kilkudziesięciu cywilów zginęło zabitych przez rebeliantów operujących na wschodzie afrykańskiego państwa. Amia przekazała informację o „ponad dziesięciu” zabitych, tymczasem Międzynarodowy Czerwony Krzyż szacuje liczbę zamordowanych na 24, przytoczył w niedzielę portal Al Jazeery.

Do morderstw doszło w okolicy miasta Beni we wschodniej prowincji Kivu Północne. „O świcie usłyszeliśmy strzały w wiosce Beu Manyama. Gdy przybyliśmy było już za późno ponieważ wrogowie z ADF zabili już ponad dziesięciu naszych współobywateli przy pomocy maczet” – powiedział rzecznik kongijskiej armii Anthony Mualushayi, odnosząc się do angielskiego akronimu rebelianckiego ugrupowania Sprzymierzone Siły Demokratyczne. Twierdzi on także, że żołnierze armii rządowej podjęli pościg za sprawcami, w czasie którego „zneutralizowali” siedmiu bojowników ADF.

Masakra nastąpiła po prawie miesiącu względnego spokoju w Beni, gdzie od końca listopada armie kongijska i ugandyjska prowadzą wspólne operacje wojskowe przeciwko ADF. W piątek inny przedstawiciel Międzynarodowego Czerwonego Krzyża powiedział, że żołnierze w sąsiedniej prowincji Ituri znaleźli 17 zdekapitowanych ciał. Uważa on, że to również ofiary ADF.

Na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga działa około 120 grup rebelianckich. Aktywność rebeliantów we wschodnich prowincjach Ituri i Kivu Północne zmusiła władze do wprowadzenia w maju zeszłego roku stanu wyjątkowego stanu wojennego.

DRK od dekad pogrążona jest w wojnie domowej. Ostatnia faza konfliktów wewnętrznych w afrykańskim państwie rozpoczęła się w 2013 roku, kiedy to muzułmańscy rebelianci z ugrupowania Seleka usunęli ówczesnego prezydenta Francoisa Bozize’a, wywołując odpowiedź ze strony głównie chrześcijańskich grup zbrojnych zwanych „Antybalaka”.

W kwietniu pracę rozpoczął specjalny Trybunał Karny Republiki Środkowoafrykańskiej, który ma orzekać w sprawie zbrodni uczestników starć wewnętrznych po 2003 r.

