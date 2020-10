Putin zaprosił do Moskwy ministrów spraw zagranicznych Armenii i Azerbejdżanu

Prezydent Rosji Władimir Putin zaprosił ministrów spraw zagranicznych Armenii i Azerbejdżanu do złożenia wizyty w Moskwie w celu rozmów na temat konfliktu w Górskim Karabachu – poinformowała w piątek agencja prasowa Tass.

„Po serii rozmów telefonicznych z prezydentem Azerbejdżanu Ilkhamem Alijewem i premierem Armenii Nikolą Paszynianem, prezydent Federacji Rosyjskiej wzywa do zaprzestania obecnych działań wojennych w strefie konfliktu w Górskim Karabachu ze względów humanitarnych, a także wezwał do wymiany więźniów i zabitych”- podała służba prasowa w oświadczeniu.

„W celu przeprowadzenia konsultacji w tych sprawach, za pośrednictwem rosyjskiego ministra spraw zagranicznych, ministrowie spraw zagranicznych Azerbejdżanu i Armenii są zaproszeni do Moskwy” – poinformowano.

Z podobną inicjatywą wyszła Austria. Jak poinformowaliśmy na naszym portalu, kanclerz Austrii Sebastian Kurz podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej z premierem Armenii Nikola Paszynianem zaproponował przeprowadzenie rozmów w Wiedniu na najwyższym szczeblu armeńsko-azerbejdżańskim na temat Górskiego Karabachu.

„W dzisiejszej rozmowie telefonicznej z premierem Armenii Nikola Paszynianem wyraziłem nadzieję na pokojowe rozwiązanie i powtórzyłem naszą ofertę zorganizowania kolejnej rundy rozmów między obiema stronami. Austria zawsze była miejscem dialogu i nadal będziemy promować deeskalację i bezpośrednie rozmowy”- napisał w poście na Twitterze.

