W wywiadzie dla telewizji NBC prezydent Rosji Władimir Putin nazwał prezydenta USA Joe Bidena „karierowiczem” – poinformowała w sobotę agencja Tass. Uważa, że będzie znacznie mniej impulsywny od swojego poprzednika.

Jak poinformowała w sobotę agencja prasowa Tass, prezydent Rosji Władimir Putin w wywiadzie dla telewizji NBC powiedział, że „prezydent USA Joe Biden jest karierowiczem i jest nadzieja, że ​​nie będzie żadnych ruchów impulsywnych”. Rosyjski przywódca zauważył, że Biden „radykalnie różni się od Trumpa, ponieważ prezydent Biden jest karierowiczem. Praktycznie całą dorosłość spędził w polityce”.

„To inny rodzaj osoby i mam wielką nadzieję, że tak, są pewne zalety, pewne wady, ale nie będzie żadnych ruchów opartych na impulsach ze strony urzędującego prezydenta USA” – powiedział Putin.

Prezydent Rosji powiedział, że nie martwi się uwagami Bidena na jego temat. „Zawsze kieruję się interesami narodu rosyjskiego i państwa rosyjskiego. I pewnymi etykietami – to nie jest coś, o co się martwię” – powiedział Putin, odpowiadając na pytanie dotyczące jego reakcji na wywiad Bidena, w którym nazwał go „mordercą”.

„Podczas mojej kadencji przyzwyczaiłem się do ataków pod różnymi kątami i z różnych obszarów pod najróżniejszymi pretekstami i powodami oraz różnego kalibru i zaciekłości i nic mnie to nie dziwi” – ​​powiedział Putin.

„Słuchaj, wiesz, nie chcę być niegrzeczny, ale to wygląda na jakiś rodzaj niestrawności, poza tym, że jest to niestrawność werbalna” – powiedział rosyjski przywódca po tym, jak Keir Simmons z NBC wymienił z imienia kilka osób, które zostały zabite. w ostatnich latach. „Wspomniałeś o wielu osobach, które rzeczywiście cierpiały i ginęły w różnych momentach z różnych powodów, z rąk różnych osób” – powiedział. Pełna wersja wywiadu zostanie wyemitowana w poniedziałek.

Prezydent Władimir Putin wypowiedział się też o byłym prezydencie USA. Stwierdził, że szanuje Donalda Trumpa, nazwał go „kolorowym osobnikiem”. „Cóż, nawet teraz uważam, że były prezydent USA, pan Trump, jest niezwykłą osobą, utalentowaną osobą, w przeciwnym razie nie zostałby prezydentem USA” – mówił. „On jest barwną osobą. Można go lubić lub nie. Ale nie pochodził z establishmentu USA, nie był wcześniej częścią wielkiej polityki, a niektórzy to lubią, niektórzy tego nie lubią, ale to jest faktem” – zauważył Putin.

Kresy.pl/TASS