Przewodnicząca KRS: Słyszę kolejne kłamstwo powtarzane przez Prokuraturę

Brytyjskie środki masowego przekazu podały we wtorek rano, że najbardziej sceptyczny wobec Ukrainy przywódca w UE ma wybrać się do Kijowa.

Jak podał "The Gaurdian" Viktor Orbán ma przybyć do stolicy Ukrainy już we wtorek. Brytyjski dziennik powołuje się na dwa anonimowe źródła w Budapeszcie. Twierdzą one, że Orbán ma spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie podczas pierwszej podróży premiera Węgier na sąsiednią Ukrainę od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na dużą skalę ponad dwa lata temu. O ile dojdzie dziś do skutku, wizyta nastąpi dzień po przejęciu przez Węgry prezydencji w Unii Europejskiej.



