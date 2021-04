Prześladowanie Polaków na Białorusi (Kresowy Przegląd Tygodnia #25)

Działaczowi ZPB i redaktorowi ZnadNiemna.pl groził areszt i odebranie nieletniego syna, w związku z czym zdecydował się on wyjechać do Polski; rodzice Andrzeja Poczobuta ujawnili m.in. szczegóły dot. aresztowania ich syna; sąd gospodarczy miasta Brześcia wydał już decyzję o likwidacji Polskiej Szkoły Społecznej im. Romualda Traugutta.

Zapisz się w poniższym formularzu, aby otrzymywać pełny Kresowy Przegląd Tygodnia co tydzień na swoją skrzynkę mailową:

Zobacz także:

Rosjanie wycofują wojska z ukraińskiej granicy (Kresowy Przegląd Tygodnia #25)

Czesko-rosyjska wojna dyplomatyczna (Kresowy Przegląd Tygodnia #25)

Prześladowanie Polaków na Białorusi

Andrzej Pisalnik, szykanowany przez białoruskie służby działacz Związku Polaków na Białorusi i redaktor portalu ZnadNiemna.pl, w związku z zagrożeniem aresztowaniem i odebraniem nieletniego syna, zdecydował się wyjechać z rodziną do Polski. W internecie zamieścił przejmującą relację.

W ubiegłą środę w mieszkaniu Andrzeja Pisalnika i Iness Todryk Pisalnik pojawili się funkcjonariusze milicji. Przeprowadzili rewizję, a następnie zabrali działaczy Związku Polaków na Białorusi, a zarazem redaktorów portalu ZnadNiemna.pl, do Mińska, gdzie byli przesłuchiwani. Oboje zostali zwolnieni w środę wieczorem po przesłuchaniu. Pisalnik relacjonował, że byli przesłuchiwani jako świadkowie, prawdopodobnie w sprawie podżegania do nienawiści na tle narodowościowym, o co białoruska prokuratura oskarża czworo innych działaczy ZPB, czyli Andżelikę Borys, Irenę Biernacką, Andrzeja Poczobuta, Marię Tiszkowską, a najpewniej również polską działaczkę z Brześcia, Annę Paniszewą.

Z rodzicami Andrzeja Poczobuta – Wandą i Stanisławem porozmawiał dziennikarz Radia Svaboda. „Siedzę w Zamku Piszczałowskim i czuję się jak hrabia Monte Christo. Bez względu na to, że od pierwszego aresztowania minęło 10 lat, szybko przystosowałem się do reżimu w areszcie. Szybko się zaadaptowałem” – Stanisław Poczobut zrelacjonował treść listu od syna. Napisał on, że warunki w mińskim areszcie są lepsze niż w grodzieńskim, gdzie w 2011 r. spędził trzy miesiące w ramach postępowania o obrazę prezydenta Białorusi. Choć uważa wyżywienie za dobre, Andrzej Poczobut poprosił o nadesłanie słodyczy, tak aby mógł podzielić się ze współwięźniami. Rodzice Andrzeja Poczobuta uważają, że nie ugnie się on przed śledczymi i będzie bronił swoich poglądów.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Stanisław Poczobut zrelacjonował również, na podstawie informacji od wnuka, jak przebiegało zatrzymanie jego syna. Zwykle Andrzej blokuje drzwi do mieszkania by opierać się ewentualnemu zatrzymaniu, lecz tego dnia młodszy wnuk nie zamknął zamka w drzwiach w związku z czym funkcjonariusze od razu wkroczyli. Prowadząc przeszukanie zabrali oni wszystkie komputery, telefony komórkowe, także te należące do dzieci, oraz wszystkie karty płatnicze i pieniądze.

Andrzej Poczobut trafił do aresztu 2 kwietnia. Wszystko w ramach kampanii represji wobec polskich działaczy społecznych rozpoczętych 12 marca od zatrzymania przewodniczącej Forum Polskich Inicjatyw Brześcia i Obwodu Brzeskiego Anny Paniszewy. Zostały one rozszerzone na Związek Polaków na Białorusi.

Sąd gospodarczy miasta Brześcia wydał już decyzję o likwidacji Polskiej Szkoły Społecznej im. Romualda Traugutta jaka od sześciu lat działała przy Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Działacz ZPB z jakim skontaktowała się nasza redakcja zaapelował o przesyłanie kartek pocztowych do uwięzionych działaczy przez obywateli Polski. Można je wysyłać na adresy:

Do Andżeliki Borys należy na kopercie napisać następujące dane adresata: Борис Анжелика ЧеславовнаСИЗО № 1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2Республика Беларусь

Do Ireny Biernackiej piszcie jako do:Бернацкая Ирена Адольфовна,СИЗО № 1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2Республика Беларусь

Do Marii Tiszkowskiej:Тишковская Мария Чеславовна,СИЗО № 1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2Республика Беларусь

Do Andrzeja Poczobuta:Почобут Андрей СтаниславовичСИЗО № 1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2Республика Беларусь

Do Anny Paniszewej:Панишева Анна ВикторовнаСледственный изолятор № 7, 224030, г. Брест, ул. Советских Пограничников 37,

Kresy.pl