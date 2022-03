Prezydent: Polska i Europa potrzebują więcej Ameryki

W sytuacji prawdziwego zagrożenia widzimy wyraźnie, że silne amerykańskie przywództwo jest potrzebne światu. Widzimy, jak ważna jest obecność i zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie. Bezpieczna Polska i Europa potrzebują więcej Ameryki, zarówno w wymiarze wojskowym jak i gospodarczym – mówił w swoim orędziu prezydent Andrzej Duda.

W czwartek prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie, poświęcone głównie wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Powiedział, że armia i naród ukraiński, pod przywództwem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego „pokazują całemu światu czym jest prawdziwa odwaga i męstwo”. Zaznaczył, że „rosyjska agresja doprowadziła do największego kryzysu światowego bezpieczeństwa od zakończenia II wojny światowej”.

– Jako Prezydent Rzeczypospolitej konsekwentnie zabiegam na arenie międzynarodowej o wzmacnianie bezpieczeństwa Polski, a także o jeszcze większe wsparcie dla walczącej Ukrainy – powiedział Duda. Zaznaczył, że temu był poświęcony nadzwyczajny szczyt NATO.

– Polskie stanowisko jest jednoznaczne: uważamy, że nowa koncepcja strategiczna NATO musi uwzględniać zmiany, które wywołała rosyjska agresja na Ukrainę. Potrzebne jest jeszcze większe zaangażowanie Sojuszu w naszym regionie – zarówno jeśli chodzi o żołnierzy, jak i infrastrukturę. Dzisiejszy Szczyt to kolejny krok wzmacniający wschodnią flankę NATO – powiedział polski prezydent.

Andrzej Duda nawiązał też do rozpoczynającej się w piątek dwudniowej wizyty w Polsce amerykańskiego prezydenta, Joe Bidena. Powiedział, że to „niezwykle ważny sygnał, potwierdzający strategiczne relacje polsko–amerykańskie”.

– Sojusz polsko–amerykański jest silny niezależnie od tego, kto zasiada w Białym Domu i niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce. Jest silny, ponieważ zbudowany jest na wspólnie wyznawanych wartościach: wolności i demokracji. W sytuacji prawdziwego zagrożenia widzimy wyraźnie, że silne amerykańskie przywództwo jest potrzebne światu. Widzimy, jak ważna jest obecność i zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie – oświadczył polski prezydent.

– Bezpieczna Polska i Europa potrzebują więcej Ameryki, zarówno w wymiarze wojskowym jak i gospodarczym. O tym właśnie będę rozmawiał z Prezydentem Stanów Zjednoczonych – podkreślił Duda.

W swoim orędziu prezydent przypomniał też o obchodzonym 24 marca Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów. – Pamięć o bohaterstwie Polaków w trakcie II wojny światowej niech będzie dla nas wszystkich powodem do dumy, ale niech będzie też dla nas inspiracją w tym trudnym czasie, kiedy koszmar wojny powrócił do Europy.

Andrzej Duda zaznaczył, że już ponad 3,5 miliona obywateli Ukrainy zostało zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny, z czego 2 miliony, „w zdecydowanej większości” kobiety i dzieci, trafiły do Polski. Podkreślił, że „Polska przyjęła przez ostatni miesiąc więcej uchodźców, niż trafiło do całej Unii Europejskiej w trakcie kryzysu migracyjnego w 2015 roku”.

– Jako państwo i społeczeństwo wspaniale zdajemy egzamin z prawdziwej solidarności. Wyzwanie, z jakim się mierzymy, jest bez precedensu – mówił prezydent. Dodał, że dlatego polskie władze rozmawiają „o bardzo konkretnym wsparciu dla Polski zarówno ze strony Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw i organizacji międzynarodowych”.

– Świat z podziwem patrzy na to jak Polska, jak miliony Polaków, zaangażowały się w pomoc uchodźcom. Przywódcy państw i międzynarodowych organizacji, z którymi rozmawiam wyrażają wielkie uznanie dla naszej postawy i dziękują za to, co robimy – powiedział prezydent. Podziękował też Polakom za wszelkie dobro, okazywane ukraińskim uchodźcom. Swoje wystąpienie zakończył słowami: „Niech żyje wolna, niepodległa i demokratyczna Ukraina! Niech żyje Polska”.

