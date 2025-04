Prezydent i premier uczcili Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

W niedzielę prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk wzięli udział w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Dziś, 13 kwietnia, obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, upamiętniający rocznicę pierwszej informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów z ciałami polskich oficerów oraz przyznania się władz ZSRR do sprawstwa zbrodni. W niedzielnych uroczystościach uczestniczyli prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk.

„Brakuje słów, definicji aby zrozumieć ogrom i bezsens zbrodni. Nigdy nie jesteśmy w stanie pogodzić się z triumfem zła, z tym że ofiary – ci którzy służą dobrej sprawy – bywają bezsilne” – oświadczył premier Donald Tusk podczas niedzielnych obchodów w Warszawie.

„Nie przyjmujemy do wiadomości, nie potrafimy o tym mądrze mówić, kiedy widzimy, jak zło pokonuje dobro, kiedy źli ludzie wyciągają broń i oddają strzał w potylice niewinnym” – podkreślił szef rządu. „Nawet nie zawsze wiemy, jak nazwać tych co zginęli, ofiarami Katynia czy bohaterami narodowej legendy” – dodał.

Tusk powiedział, że „zło, które było źródłem tej zbrodni, nadal czai się wokół nas”.

💬 Premier @DonaldTusk 👇 Składając hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej, jesteśmy razem także po to, aby przestrzec nas samych, cały świat oraz przyszłe pokolenia przed tym, że nie można być bezsilnym wobec zła, kłamstwa i agresji. pic.twitter.com/IcpvOZoM4E — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 13, 2025

Czytaj także: Rosjanie nieopatrznie przyznali się, że posiadają akta zbrodni katyńskiej

Prezydent Andrzej Duda wziął z kolei udział w obchodach w Krakowie. „Sowieci z zimną krwią zamordowali ponad 22 tysiące polskich oficerów – żołnierzy, którzy bronili swojej Ojczyzny. Na polecenie Stalina dokonano brutalnej rzezi. To było ludobójstwo. Zdołano ich zamordować, ale nigdy nie zdołano ich wydrzeć z pamięci rodzin i narodu” – oświadczył prezydent.

„Oddając hołd ofiarom zbrodni katyńskiej, czcimy ich niewzruszoną wierność Polsce, ich dumę i honor. Ta armia cieni również dzisiaj stoi u boku żołnierzy Sił Zbrojnych RP, którzy kontynuują najchwalebniejsze tradycje oręża polskiego. Stoi na straży wartości i symboli nam najdroższych. Jej nieme świadectwo przenika do głębi sumienia, skłania do ofiarnej pracy na rzecz bezpieczeństwa, zasobności i rozwoju Rzeczypospolitej. My, współcześni, musimy odpowiedzieć na to wyzwanie. Uczyńmy wszystko, by zasłużyć na miano godnych następców Bohaterów zgładzonych w Katyniu” – Duda napisał na platformie X.

Prezydent złożył też wieniec przed Krzyżem Katyńskim w Krakowie.

Zdołali ich zamordować, ale nigdy nie zdołali wytrzeć z pamięci najbliższych i z pamięci naszego narodu ich niezwykłej bohaterskiej postawy – Prezydent @AndrzejDuda w Krakowie. pic.twitter.com/krJqwGyYhl — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 13, 2025

13 kwietnia 1943 roku Niemcy poinformowali o odkryciu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów. Dwa dni później moskiewskie radio przypisało zbrodnię Niemcom twierdząc, że oficerowie zostali wymordowani w 1941 roku po zajęciu okolic Smoleńska przez Niemców. Zwrócenie się polskiego rządu do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie grobów Sowieci wykorzystali jako pretekst do zerwania stosunków z Polską. Na pamiątkę ujawnienia zbrodni katyńskiej w 2007 roku Sejm RP ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.