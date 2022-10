Prezydent Czech: Słowenia powinna dołączyć do Grupy Wyszehradzkiej

Grupa Wyszehradzka, do której należą Czechy, Słowacja, Polska i Węgry, powinna poszerzyć się o Słowenię – oświadczył we wtorek prezydent Czech Milosz Zeman na pierwszym wspólnym spotkaniu V4 od czasu inwazji Rosji na Ukrainę.

Podczas spotkania w Bratysławie przywódcy rozmawiali o bezpieczeństwie energetycznym, inflacji i potencjalnej ekspansji Grupy Wyszehradzkiej na inne kraje. Zeman podkreślił, że docenia fakt, iż wszystkie kraje V4 pomogły ukraińskim uchodźcom, zauważając, że współpraca w ramach grupy jest tak samo użyteczna jak inne podobne formaty, np. w ramach krajów Beneluksu.

„Wyszehrad spełnił swoją rolę, zapobiegając próbom rozdzielania nielegalnych migrantów za pomocą kwot między poszczególne kraje europejskie” – oświadczył, cytowany przez portal Euractiv.

Czeski prezydent opowiedział się też za rozszerzeniem grupy V4 o Słowenię, która – jak wskazał – należy do współpracy wyszehradzkiej.

Slovenia should be invited to join the Visegrad Group.

The proposition was made by Czech president Milos Zeman at the first meeting of Visegrad Group leaders since the Russia’s invasion of UA

If it will happen, the Visegrad Group will stretch from the Baltic to the Adriatic Sea pic.twitter.com/ZP0ZdWe6rZ

