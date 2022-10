Rośliny akwariowe – pożyteczny i atrakcyjny element akwarium

Akwarystyka to dość popularne hobby. Jednak by cieszyć się pięknym akwarium, w którym zarówno zwierzęta, jak i rośliny są w dobrej kondycji, potrzebna jest odpowiednia wiedza. Dotyczy ona zarówno prawidłowego doboru ryb i innych stworzeń, jak i roślin akwariowych.

Akwariowe rośliny wraz z rybami i innymi akwariowymi stworzeniami potrafi przynieść wiele satysfakcji akwaryście. Jednak w akwarium potrzebna jest harmonia nie tylko pod względem wizualnym, ale i biologicznym. Zarówno dobór zwierząt, jak i roślin musi skutkować równowagą. Szczególną rolę w utrzymaniu w akwarium odpowiedniego środowiska odgrywają rośliny akwariowe. Dlatego też efektowna roślina to nie tylko wymiar estetyczny, ale także czysto praktyczny.

Funkcje roślin akwariowych

Niewątpliwą zaletą i ważną funkcją ryb akwariowych jest to, że pomagają one stworzyć dla konkretnych ryb hodowanych w akwarium środowisko podobne do tego, jakie mają ryby w naturze. Między innymi dzięki temu ryby i inne stworzenia w akwarium pozostaną w doskonałej kondycji, a to dla akwarysty cel nadrzędny. To jednak niejedyna funkcja roślin akwariowych. Ich niewątpliwą zaletą jest także to, że takie rośliny – oczywiście odpowiednio dobrane – pozytywnie wpływają na parametry wody akwariowej. Rośliny między innymi wychwytują wytwarzany przez ryby dwutlenek węgla i zmieniają go w tlen. Poza tym rośliny akwariowe wychwytują z wody związki azotowe i fosfor.

Rośliny akwariowe – jak wybrać

Przede wszystkim, wybierając rośliny akwariowe, musimy mieć świadomość, że dzielą się one na te światłolubne i cieniolubne. Wybierając rośliny, musimy też dostosować je do potrzeb ryb akwariowych. Tak aby ryby mogły sobie znaleźć w nich odpowiednią kryjówkę, a przy okazji roślinności na przykład nie zniszczyły. Warto też pamiętać, by dostosować rośliny do tego, jakie mamy doświadczenie jako akwarysta. Jeżeli kupiona przez nas roślina to wymagająca roślina, a my rozpoczynamy swoją przygodę z zakładaniem akwarium, trudność uprawy jej może nas pokonać. Warto też pamiętać o tym, że rośliny dzieli się na takie, które są pierwszego planu, drugiego planu, stanowią tło akwarium czy też są roślinami pływającymi czy też podwodno-nawodnymi.

Rośliny akwariowe to ważne funkcje w środowisku akwariowym. Aby cieszyć się ich dobrą kondycją i wyglądem akwarium, należy przykładać się do ich hodowli i wybrać takie, które są odpowiednie dla nas i dla ryb pod wymienionymi wyżej względami. A początkującym akwarystom nie pozostaje życzyć niczego innego, jak radości w zgłębianiu akwarystycznej wiedzy i cieszenia się z jej efektów.

Artykuł sponsorowany