Prawie połowa Włochów chce wyjścia z Unii Europejskiej

Według badania instytutu Tecne, 49% ankietowanych Włochów chce opuszczenia Unii Europejskiej przez ich kraj – przekazuje w czwartek Rzeczpospolita. W dwa lata liczba eurosceptyków wzrosła o 20%.

W badaniu instytutu Tecne 49% Włochów opowiedziało się za wyjściem ich kraju z Unii Europejskiej – informuje portal. Jeszcze więcej, bo aż 67% ankietowanych uważa, że obecność w UE dla Włochów jest niekorzystna, jednak nie chcą z tego powodu opuszczać wspólnoty.

Zdaniem dziennika, jest efekt braku działań Unii Europejskiej we wczesnym etapie rozwoju pandemii i brak udzielenia pomocy Włochom. Premier Giuseppe Conte apeluje o wyemitowanie przez kraje strefy euro obligacji, które mogłyby wesprzeć państwa najbardziej dotknięte kryzysem. Zostało to odrzucone między innymi przez Niemców, którzy zaproponowali wykorzystanie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji. Według Włochów to rozwiązanie pokryje jedynie o,5% kosztów kryzysu

Premier Włoch razem z rządami Hiszpanii i Francji zaproponował powołanie funduszu ratunkowego, który mógłby w ramach darowizn i pożyczek przydzielić nawet półtora biliona euro. Decyzje co do funduszu jeszcze nie zapadły.

W związku z kryzysem zwiększa się poparcie ugrupowania Salviniego, jednak do ewentualnego przejęcia władzy w najbliższym czasie raczej nie dojdzie. „Nie sądzę, a by mogło dojść do wyborów przed padnięciem pandemii. Tylko jedna czwarta Włochów tego chce. Conte odłożył nawet na jesień zaplanowane na czerwiec wybory regionalne” – informował Wolfango Piccoli, wiceszef agencji konsultingowej Teneo.

Zdaniem Piccoliego referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej wymagałoby zmiany Włoskiej konstytucji czyli bezwzględnej większości w obu izbach parlamentu.

„Przede wszystkim jednak gdyby sprawa stanęła na poważnie, Włosi zaczęliby od pytania, co w takim przypadku stanie się z ich oszczędnościami” – informował. „To jest naród rentierów, który zgromadził w bankach 9 bilionów euro. Gdyby okazało się, że te pieniądze mogą radykalnie stracić na wartości w razie powrotu do włoskiego lira, poparcie dla italexitu gwałtownie by się załamało”.

Kresy.pl/Rzeczpospolita