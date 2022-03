Pożar magazynów paliwa we Lwowie w wyniku rosyjskiego nalotu [+FOTO/VIDEO]

W czwartek popularny ukraiński portal „Europejska Prawda” opublikował wywiad z ambasadorem Ukrainy w Polsce, Andrijem Deszczycią. Ukraiński dyplomata wyraził w nim wielkie uznanie dla postawy Polaków, którzy przyjmują do siebie uchodźców z Ukrainy i bardzo angażują się w pomoc, zarówno oficjalnie, jak i prywatnie. Według niego, z ponad 2 mln osób, które uciekły do Polski, około 1,5 mln pozostało w kraju, głównie w województwach przygranicznych, podkarpackim i lubelskim, ponieważ liczą na szybkie zakończenie wojny i możliwość powrotu do domu. Przyznał zarazem, że tamtejsze możliwości w zakresie przyjmowania Ukraińców w zasadzie się wyczerpały i zachęcał swoich rodaków, którzy przekraczają granicę, by jechali dalej, szczególnie do południowej i północno-zachodniej Polski.