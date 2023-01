Pożar gazociągu Amber Grid na Litwie

Na północy Litwy doszło do eksplozji i pożaru gazociągu Amber Grid, który służy do przesyłu gazu na Łotwę.

Do wycieku i eksplozji gazociągu Amber Grid doszło w piątek po południu w pobliżu Poswola (lit. Pasvalys), miasta na północy Republiki Litewskiej, ale z dala od zabudowań mieszkalnych. Rurociąg dostarcza gaz w północnej części Litwy i służy do przesyłu gazu na Łotwę. Ogień ugaszono po czterech godzinach. Nikt nie został ranny. Służby były jednak przygotowane na ewakuację mieszkańców pobliskiej wsi.

Według litewskich mediów, płomienie były widoczne z odległości 17 kilometrów. Na filmach z miejsca zdarzenia widać wysokie płomienie. Świadkowie twierdzą, że sięgały około 50 metrów.

🚨 Breaking:

A gas pipeline connecting #Lithuania and #Latvia has been hit by an explosion, Lithuania gas transmission operator Amber Grid told Reuters. pic.twitter.com/3n8inwGwXB

— OsintTV📺 (@OsintTV) January 13, 2023