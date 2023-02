Porozumienie Polski i Słowacji ws. Via Carpatia

Polska i Słowacja zawarły porozumienie ws. stworzenia transgranicznego połączenia drogowego w ciągu szlaku Via Carpatia.

Porozumienie w imieniu Polski podpisała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Słowację natomiast reprezentowała Národná Diaľničná Spoločnosť (NDS), odpowiedzialna między innymi za budowę i utrzymanie dróg szybkiego ruchu.

– Via Carpatia to projekt transeuropejski, w którego realizację jest zaangażowanych wiele państw Europy Środkowej i Wschodniej. Polsko-słowacka współpraca, dzięki dzisiejszemu porozumieniu, wkracza w kolejny, jeszcze bardziej zaawansowany, etap i przybliża nas do finału, jakim jest budowa tej trasy na całym jej przebiegu – powiedział na piątkowej konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Dzięki umowie możliwa będzie sprawna realizacja połączenia drogowego pomiędzy Polską i Słowacją w ciągu trasy Via Carpatia.

Na inwestycję przyznano środki z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” w wysokości ponad 326 mln euro.

Umowę na dofinansowanie z programu unijnego realizacji odcinka drogi ekspresowej S19 Dukla – Barwinek GDDKiA podpisała w październiku ub. roku. Zakres inwestycji po stronie polskiej dotyczy zaprojektowania i budowy drogi ekspresowej przy granicy państwowej o długości ponad 18 kilometrów wraz z niezbędną infrastrukturą.

Druga część trasy – ok. 60 km – zostanie zrealizowana przez słowackiego partnera w ciągu drogi ekspresowej R4. Projekt ujęty w porozumieniu dotyczy aktualizacji studium wykonalności.

Inwestycja stanowić będzie część transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

– To, że poważnie myślimy o budowie Via Carpatia, najlepiej świadczy fakt, że rok temu rozpoczęliśmy budowę obwodnicy Koszyc, która też będzie elementem tej drogi. Podejmiemy wszystkie kroki, aby Via Carpatia była zbudowana jak najszybciej – powiedział Vladimír Jacko, dyrektor generalny NDS.

Joanna Rarus, rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA, informuje, że w tym roku do wojewody podkarpackiego złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. – W przyszłym roku rozpoczną się roboty budowlane – dodała.

Via Carpatia na terenie Polski to trasa, której łączną długość szacuje się na około 700 km. Ciągnąć będzie się od Białegostoku do granicy ze Słowacją. W eksploatacji jest blisko 260 km, a w realizacji – głównie na etapie projektowania – prawie 280 km. Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, cała trasa w naszym kraju będzie gotowa przed końcem dekady.

Kresy.pl / money.pl