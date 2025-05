Polski rząd dostarczył do USA zestrzelonego nad Ukrainą drona Shahed [+FOTO]

Zestrzelony na Ukrainie dron Shahed trafił do amerykańskiego Kongresu jako materiał dowodowy. W jego dostarczeniu do Stanów Zjednoczonych uczestniczył rząd Polski.

W amerykańskiej Izbie Reprezentantów zaprezentowano wrak irańskiego drona Shahed, zestrzelonego przez ukraińskie siły zbrojne. Jak poinformowała ambasada Polski w Stanach Zjednoczonych, dostarczenie urządzenia do USA odbyło się przy udziale polskiego rządu.

Dron został zaprezentowany w ramach inicjatywy mającej na celu ukazanie wpływu Islamskiej Republiki Iranu na trwający konflikt zbrojny na Ukrainie. Zdjęcia z wydarzenia opublikował Jason Brodsky, dyrektor organizacji UANI (United Against Nuclear Iran), specjalizującej się w przeciwdziałaniu zagrożeniom ze strony Iranu.

Podczas prezentacji głos zabrał przewodniczący Izby Reprezentantów Michael Johnson, który wezwał do „stałego i całkowitego rozbrojenia”. Dodał, że przypadek użycia drona Shahed jest dowodem na agresywne działania Teheranu w kontekście wojny na Ukrainie.

W wydarzeniu uczestniczył również przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, Brian Mast – weteran wojny w Afganistanie, który również odniósł się do zagrożenia, jakie stanowią dostawy broni z Iranu dla Rosji.

Prezentacja drona w siedzibie Kongresu USA miała na celu wzmocnienie międzynarodowej presji wobec Iranu oraz potwierdzenie aktywnej roli Polski w działaniach wspierających bezpieczeństwo Ukrainy i dokumentowanie agresji zewnętrznej.

A big thank you to @mark_d_wallace & @UANI for organizing this moving display and important discussion. pic.twitter.com/IDigg00PZS

— Embassy of Poland U.S. (@PolishEmbassyUS) May 8, 2025