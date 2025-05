Drony bojowe na Placu Czerwonym. Rosja prezentuje sprzęt używany na Ukrainie [+VIDEO]

Podczas piątkowej defilady w Moskwie, zorganizowanej z okazji 80. rocznicy zwycięstwa w II wojnie światowej, Rosja po raz pierwszy zaprezentowała na Placu Czerwonym drony bojowe wykorzystywane w wojnie na Ukrainie.

Rosja po raz pierwszy zaprezentowała publicznie na Placu Czerwonym drony bojowe, które jej siły wykorzystują w trwającym konflikcie na Ukrainie. Defilada, zorganizowana w piątek, była częścią obchodów 80. rocznicy zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami.

W wydarzeniu wzięli udział prezydent Rosji Władimir Putin, przywódca Chin Xi Jinping oraz ponad dwudziestu innych zagranicznych liderów. Zgromadzeni goście obserwowali, jak przez Plac Czerwony przejeżdżają pojazdy z zamontowanymi dronami wyprodukowanymi w Rosji, obok innego uzbrojenia wojskowego.

Komentator rosyjskiej telewizji państwowej, relacjonując przebieg uroczystości, podkreślił, że prezentowane drony były „szeroko i skutecznie wykorzystywane w specjalnej operacji wojskowej Rosji na Ukrainie”.

Wśród zaprezentowanych maszyn znalazły się m.in. Lancet, Geran-2, Orłan-10 oraz Orłan-30. Drony z rodziny Orłan wykorzystywane są głównie do rozpoznania oraz wskazywania celów. Z kolei ZALA Lancet to amunicja krążąca, która łączy funkcje zwiadowcze i uderzeniowe. Według doniesień, była używana do niszczenia ukraińskich czołgów oraz samolotu wojskowego.

Geran-2 to dron typu kamikadze, którego projekt wywodzi się z Iranu, gdzie powstała jego wcześniejsza wersja. Został wykorzystany m.in. do ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Kijów oskarża Moskwę o używanie tego typu dronów także przeciwko obiektom cywilnym, w tym budynkom mieszkalnym.

For the first time, drones and troops of unmanned systems participate in the parade 35/ pic.twitter.com/jSTSBdPVdk — Lord Bebo (@MyLordBebo) May 9, 2025

Jak informowaliśmy w kwietniu, Rosja intensyfikuje własną produkcję dronów Shahed, uniezależniając się od zewnętrznych dostaw sprzętu z Iranu. W 2022 r. Rosja zaczęła sprowadzać irańskie drony Shahed 131 i Shahed 136 OWA-UAV. Niedługo potem Iran zainicjował program transferu technologii na dużą skalę, aby ułatwić produkcję tych systemów w Rosji. Krajowe wersje Shaheda 136, oznaczone Geran -2, pozostają podstawą rosyjskiej kampanii głębokich uderzeń OWA-UAV.

W 2023 r. Rosja uruchomiła zakłady produkcyjne w Specjalnej Strefie Ekonomiczna (SSE) Alabuga. W momencie rozpoczęcia działalności zakład produkcyjny składał się z dwóch magazynów o powierzchni około 80 tys. metrów kwadratowych. Zdjęcia satelitarne z kwietnia 2025 r. wskazują, że powierzchnia zakładu podwoiła się, a w pobliżu pierwotnego obiektu powstało co najmniej pięć nowych budynków. Trzy z nowych budynków wydają się mieć takie same klatki zidentyfikowane w pierwotnym miejscu, co jest środkiem ostrożności wdrożonym po ukraińskim ataku w kwietniu 2024 r.

Kresy.pl/Reuters