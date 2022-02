Wybuch w śląskiej fabryce dynamitu

Do silnej eksplozji doszło w poniedziałek w fabryce dynamitu w miejscowości Krupski Młyn w województwie śląskim.

Fabryka materiałów wybuchowych w Krupskim Młynie należy do przedsiębiorstwa Nitroerg. W wybuchu doszło w niej około godziny 17, jak podał portal rozgłośni radiowej RMF FM. Wybuch był słyszalny i odczuwalny w promieniu 20 km. Nad zakładem w Krupskim Młynie uniósł się wysoki słup dymu.

„Do eksplozji doszło podczas procesu technologicznego mieszania 800 kilogramów nitrogliceryny” – portal zacytował informacje przekazaną przez straż pożarną. Wybuch zniszczył poważnie jeden z budynków przedsiębiorstwa.

Ciągle nie odnaleziono dwóch pracowników obecnych w fabryce w czasie wybuchu. Nie zgłosili się oni na zbiórkę. Na miejscu, wśród niemal 30 zastępów straży pożarnej, pracuje już grupa poszukiwawcza z psami.

Spółka zapowiedziała, że do zbadania nieznanych obecnie przyczyn eksplozji powoła specjalną komisję. „Komisja wyjaśniająca przyczyny i okoliczności wypadku zostanie powołana w najbliższych godzinach. W jej skład wejdą zarówno eksperci w zakresie technologii związanej z wytwarzaniem materiałów wybuchowych, jak i specjaliści z zakresu bezpieczeństwa pracy” – portal Onet zacytował rzecznika firmy Krzysztofa Maciejczyka.

Rmf24.pl przypomniał, że to nie pierwszy wybuch w zakładzie należącym do Nitroergu. Wybuch do jakiego doszło w styczniu 2021 r. w fabryce Bierunku doprowadził do śmierci jednej osoby i obrażeń u kolejnej.

Z kolei w marcu 2017 r. w Krupskim Młynie od wybuchu zginął jeden pracownik, a dwóch innych musiało zostać hospitalizowanych. W zakładzie tym dochodziło wcześniej do eksplozji w 2013, 2005 i 2004 r. W tym ostatnim przypadku zginęły dwie pracowniczki, a rok później rany odniosło siedem osób.

W miejscu wybuchu w fabryce materiałów wybuchowych w Krupskim Młynie poszukiwania prowadzone sa na gruzowisku

