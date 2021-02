„Rz”: weszły w życie przepisy pozwalające na ekspresowe wydawanie wiz cudzoziemcom

Dziennik „Rzeczpospolita” odnotował na swojej stronie internetowej wejście w życie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, która pozwoli MSZ na ekspresowe wydawanie krajowych wiz pracowniczych i turystycznych. To spełnienie oczekiwań pracodawców chcących przyspieszenia procedur ściągania do Polski gastarbeiterów.

Jak napisała w piątek „Rzeczpospolita”, zmiany w ustawie o cudzoziemcach weszły w życie 9 lutego. Pozwolą one na utworzenie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych specjalnego wydziału do rozpatrywania wniosków wizowych. Wcześniej takie wnioski mogli rozpatrywać tylko konsulowie, co wiązało się z wizytą cudzoziemca w konsulacie i wielotygodniowym oczekiwaniem. Nowy wydział będzie dysponował tymi samymi uprawnieniami, co konsulowie. Ma to usprawnić proces wydawania wiz.

Nowa ścieżka wydawania wiz będzie dostępna po wydaniu rozporządzenia, które określi dodatkowe warunki, które cudzoziemcy będą musieli spełnić, aby składać wnioski do MSZ. Rozporządzenie określi też kraje, których obywatele będą mogli korzystać z tej procedury.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, z deklaracji przedstawicieli MSZ wynika, że ekspresowa procedura będzie przede wszystkim dotyczyć Białorusinów.

„Z nowego rozwiązania skorzystają głównie pracodawcy” – powiedział „Rz” rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw Adam Abramowicz. Według niego jest to spełnienie oczekiwań pracodawców domagających się skrócenia terminów wydawania wiz pracowniczych.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że w styczniu br. pierwsi obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej otrzymali pozwolenia na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce po procedurze uproszczonej w ubiegłym roku za pomocą ustawy „covidowej”.

Jak pisaliśmy, przyjęta jeszcze w październiku 2020 roku przez Sejm tzw. ustawa covidowa ułatwia zatrudnianie w Polsce lekarzy spoza Unii Europejskiej, przede wszystkim z Ukrainy, a także Białorusi czy Rosji. Mają być dopuszczani do wykonywania zawodu bez pełnej nostryfikacji dyplomów i na podstawie oświadczenia o wystarczającej znajomości języka polskiego. Liczne wątpliwości w kwestii nowelizacji ustawy covidowej zgłosiła Naczelna Izba Lekarska, ale podczas obrad w Sejmie oddano jej głos tylko na krótko. Prezes NIL, Andrzej Matyja, wyraził wątpliwości odnośnie do ułatwionej ścieżki zatrudnienia cudzoziemców w zawodach medycznych.

Kresy.pl / rp.pl