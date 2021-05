Prawomocnie skazany na karę pozbawienia wolności Józef Pinior nie trafi do więzienia

Były senator klubu PO Józef Pinior nie trafi za kratki, chociaż został prawomocnie skazany na 1,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd we Wrocławiu przychylił się w poniedziałek do wniosku jego obrońcy, by polityk odbywał karę w systemie dozoru elektronicznego.

Jak podaje TVN24, w poniedziałek sąd zdecydował, że Józef Pinior (polityk zgadza się na podawanie jego personaliów), odbędzie karę orzeczoną względem niego za korupcję w systemie dozoru elektronicznego, co oznacza, że nie trafi za więzienne kraty. Wcześniej podawaliśmy, że decyzja ta należy do kompetencji Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Odbywanie kary poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego jest możliwe m.in. gdy jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary, jej wymiar nie przekracza 1,5 roku a względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

Odbywający karę w systemie dozoru elektronicznego ma obowiązek przebywać w miejscu ustalonym przez sąd jako miejsce wykonywania kary (np. w swoim mieszkaniu). Ruchy takiej osoby są monitorowane przez specjalny nadajnik nałożony na rękę lub nogę. Może ona opuszać miejsce odbywania kary tylko w ściśle określonych godzinach i w ściśle określonym celu (np. w celu wykonywania pracy).

Na początku marca br. polityk został prawomocnie skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu. W kwietniu br. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia wstrzymał wykonanie kary na wniosek obrońcy Piniora do czasu rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Jak pisaliśmy, Józef Pinior oraz jego asystent byli oskarżeni o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie co najmniej 40 tys. zł w zamian za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej korzystnego rozstrzygnięcia sprawy Tomasza G. W toku postępowania administracyjnego ówczesny senator PO podjął się załatwienia upoważnienia dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do wyrażenia zgody na prawnie dopuszczalne odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych dla projektowanej galerii handlowej „Nowy Rynek” w Jeleniej Górze, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej. Według PAP „korzyść majątkową w kwocie 20 tys. zł mieli im obiecać, a wręczyć 6 tys. zł i 5 tys. zł kolejni dwaj biznesmeni”. Do przestępstwa miało dojść w 2015 roku. Dowodami w tej sprawie były m.in. przelewy na konto Piniora oraz przelewy pocztowe, a także nagrania podsłuchanych rozmów, w trakcie których Pinior i jego asystent domagali się pieniędzy.

Józef Pinior w roku 1980 był jednym z głównych działaczy wrocławskiej „Solidarności” i współpracownikiem Władysława Frasyniuka. W 2004 roku został posłem do Parlamentu Europejskiego z ramienia Socjaldemokracji Polskiej gdzie zasiadał przez jedną kadencję. W 2011 r. zdobył mandat senatora jako kandydat niezależny popierany przez Platformę Obywatelską. W Senacie należał do klubu tej partii.

Kresy.pl / tvn24.pl