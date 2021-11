Polscy Kaci – kanał na Telegramie szkaluje i ujawnia dane polskich funkcjonariuszy

Posty publikowane na kanale pomawiają konkretnych polskich funkcjonariuszy o morderstwa (w tym dzieci), pobicia (w tym ciężarnych kobiet, zakończone poronieniem), kradzieże i bezinteresowną podłość.

Piątego października na Telegramie rozpoczął działalność kanał @PolscyKaci, który zajmuje się szkalowaniem i ujawnianiem danych personalnych i adresowych funkcjonariuszy Straży Granicznej. By zgłosić kanał należy na niego wejść, kliknąć u góry w nazwę kanału, wybrać „trzy kropki” (zależy od telefonu) i kliknąć „zgłoś” po czym wybrać „przemoc” lub „inne” i w krótkiej wiadomości wpisać np. „wrażliwe dane, fałszywe informacje i szerzenie nienawiści”.

Mimo, że autorzy kanału piszą o Straży Granicznej per „nasza straż graniczna” a o policjantach per „nasi policjanci”, kanał redagowany jest wadliwą polszczyzną, co sugeruje, że jest on prowadzony przez obcokrajowców. Kanał garściami czerpie z polskich lewicowych portali (głównie z Gazety Wyborczej) i kanałów społecznościowych. Jak zaznaczają autorzy kanału: «Strajk kobiet» pokazał, że możemy bronić naszych praw!

Poniżej zamieszczamy kilka przykładów pomówień kierowanych pod adresem konkretnych funkcjonariuszy Straży Granicznej [pisownia oryginalna]. Podano ich dane osobowe, rok urodzenia, dane adresowe, często również markę, kolor i rejestrację samochodu:

PSG Terespol, komendatyra, kontroler migracji 10 listopada uderzyła ciężarną kobietę pałką w brzuch, od której płód zmarł

Polska Straz Graniczna, NOSG, komendant wydziału wydał rozkaz zabicia Syryjczyka !!!

Polska Straz Graniczna, pobił i zabił Syryjczyka

Polska Straz Graniczna, NOSG Biala podlaska, komendantura Jeden z liderów struktury terytorialnej organizacji związkowej

Próbował utopić irańskiego migranta!!!

NOSG Sławatycze, komendantura

Dowodził operacją wyparcia migrantów. Po morderstwie kazał wyrzucić ciało na Białoruś!

Polska Straz Graniczna, PSG Dolhobrody, komendant (wcześniej – PSG – Zberez) Sadysta. Wraz ze swoimi podwładnymi wypluwa gaz łzawiący i strzela do dziec i.

PSG Terespol, komendatyra, główny kontroler migracji specjalny zespół Zakazuje lekarzom leczenia migrantów. Od migrantów zabiera ciepłe ubrania i lekarstwa i wrzuca je do wody .

Jak twierdzą autorzy kanału [pisownia i ortografia oryginalna]: W ciągu ostatniego miesiąca na granicy polsko-białoruskiej zabili 40 osόb . Ludzie umierali z powodu głodu, сhłodu i przemocy fizycznej. Byli to migranci, którzy uciekali przed wojną i szukali zbawienia w EU.

Co się dzieje? Nasza straż graniczna wypycha ludzi na terytorium Białorusi i głodzą ich, nasi policjanci biją i zatruwają psami, nasi władze ukrywają bezprawie i chaos, które popełniają nasi organy ścigania, wprowadzając na granicy stan wyjątkowy i nie dopuszczając członków międzynarodowych organizacji humanitarnych i niezależnych dziennikarzy na granicę. Próbują ukryć swoje zbrodnie.

Nasi władze zabijają naszą sprawiedliwość, zabierają nasze sądy rzetelnie wykonujące swoją pracę, odbierają prawa naszym kobietom, a teraz odbierają życie ludziom na granicy.

Obecna sytuacja na granicy.

Polacy!

Zabijają niewinnych ludzi, którzy po prostu chcą żyć. Wkrótce nadejdzie chłόd, a wraz z nim będą nowe ofiary, wśród których będą i dzieci.

Jak długo jeszcze będziemy znosić bezprawie naszych władz w stosunku do zwykłych ludzi, obserwując, jak Polska wpada w dyktaturę?

«Strajk kobiet» pokazał, że możemy bronić naszych praw!

Teraz naszym obowiązkiem chrześcijańskim jest ochrona życia ludzkiego. Musimy pokazać całemu światu okrucieństwa naszych organόw ścigania. Z tego powodu rozpoczynamy nasz projekt «https://t.me/PolscyKaci». Każdy Polak powinien znać z widzenia przedstawiciela władz, urzędnikόw, funkcjonariusza policji, straży granicznej oraz celnika, którzy biłi nasze kobiety w Warszawie, a teraz zabija niewinnych ludzi na granicy.

Wysyłaj zdjęcia, filmy, dane osobowe i miejsca służby urzędnikόw i funkcjonariuszy organów ścigania do naszego bota @Polscy_KaciBot . Polacy powinni znać swoich przestępców z widzenia. Tylko absolutna deanonimizacja katów uratuje demokrację w Polsce i zatrzyma ludobójstwo migrantów na granicy!

