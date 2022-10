Unia Europejska uzgodniła nowe sankcje przeciw Iranowi

Państwa członkowskie UE postanowiły obłożyć Iran sankcjami z powodu reakcji jego władz na protesty i zamieszki jakie wybuchły w tym kraju w zeszłym miesiącu.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała w środę na Twitterze: „Odważne irańskie kobiety domagają się wolności i równości – wartości, w które Europa wierzy i o które musi się upominać. Przemoc musi się skończyć. Kobiety muszą mieć możliwość wyboru. Ta szokująca przemoc nie może pozostać bez odpowiedzi. Czas ukarać tych, którzy są odpowiedzialni za te represje”.

The brave Iranian women demand freedom and equality – values that Europe believes in and must speak up for.

The violence must stop. Women must be able to choose.

This shocking violence cannot stay unanswered.

It’s time to sanction those responsible for this repression. pic.twitter.com/o4nKEjkpNT

