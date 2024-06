Spotkanie Zełenskiego z Szymonem Hołownią [+FOTO]

Podczas spotkania z Marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią w Kijowie, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił m.in. o współpracy na rzecz ochrony ukraińskiego nieba i przygotowaniu dwustronnej umowy o bezpieczeństwie.

Jak podał w środę na Twitterze prezydent Ukrainy, podczas spotkania z Marszałkiem Sejmu RP Szymonem Hołownią w Kijowie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił m.in. o współpracy na rzecz ochrony ukraińskiego nieba i przygotowaniu dwustronnej umowy o bezpieczeństwie.

Wołodymyr Zełenski powiedział, że rozmawiał z Szymonem Hołownią na temat sytuacji na froncie i ataków powietrznych Federacji Rosyjskiej.

„Rozmawialiśmy także o współpracy na rzecz ochrony ukraińskiego nieba. Osobno omawialiśmy wyniki Światowego Szczytu Pokojowego i przygotowania do podpisania dwustronnego porozumienia o bezpieczeństwie” – powiedział Zełenski.

Dodał, że jest wdzięczny Polsce za wszelką udzieloną pomoc i wsparcie w przybliżaniu Ukrainy do członkostwa w UE.

During my meeting with Poland’s Sejm Marshal @szymon_hołownia, we discussed the frontline situation and Russia’s ongoing aerial terror. We also talked about cooperation to protect Ukrainian skies.

Separately, we reviewed the Global Peace Summit outcomes and preparations for… pic.twitter.com/XJr9vjr893

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 19, 2024