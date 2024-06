Partia rządząca Indiami na wyborach poniżej oczekiwań

W środę Komisja Wyborcza Indii ogłosiła wyniki zakończonych 1 czerwca wyborów do izby niższej parlamentu Izby Ludowej. Po raz trzeci zwyciężyła w nich Indyjska Partia Ludowa (BJP) jednak z rezultatem znacznie poniżej oczekiwań i prognoz.

Koalicja skupiona wokół rządzącej od 2014 r. BJP zdołała wygrać wybory z wyraźną przewagą nad główną siłą opozycji – koalicją skupioną wokół Indyjskiego Kongresu Narodowego (INC). Jednak sama partia premiera Narendry Modiego zdobyła 240 mandatów, czyli aż o 63 mniej niż w poprzednich wyborach. Oznacza to również, że BJP daleko do większości w Izbie liczącej 552 członków.

Oznacza to, że Modi będzie potrzebował innych partii do utworzenia nowego rządu pod swoim kierownictwem. Może to być zaskoczeniem dla 73-latniego szefa rządu, który liczył na miażdżące zwycięstwo. Podczas kampanii wyborczej Modi powiedział, że jego partia prawdopodobnie zdobędzie 370 mandatów, a jego sojusznicy kolejne 30, jak zrelacjonowała w środę agencja informacyjna Associated Press.



Modi jest więc uzależniony od wsparcia kluczowych sojuszników, m.in. Telugu Desam Party w południowym stanie Andhra Pradesh z 16 mandatami i Janata Dal (Zjednoczeni), która zdobyła 12 mandatów we wschodnim stanie Bihar, a także mniejszych ugrupowań.

“Times of India”, na który powołuje się AP, uznaje, że nieoczekiwany wynik wiąże się z niedocenionym przez premiera niezadowoleniem indyjskiego elektoratu stanem gospodarki i rynku pracy.

BJP może być teraz „w dużym stopniu uzależniona od dobrej woli swoich sojuszników, co czyni z nich kluczowych graczy, którzy, jak możemy się spodziewać, wyrwą dla siebie wszystko, zarówno pod względem kształtowania polityki, jak i tworzenia rządu” – powiedział Milan Vaishnav, dyrektor ds. Programu Azji Południowej w Carnegie Endowment for International Peace.

„W każdym razie wynik podważa autorytet premiera Modiego. Przeprowadził te wybory w swojej sprawie – skomentował Pratap Bhanu Mehta – Dzisiaj to po prostu kolejny polityk, skrojony na miarę przez ludzi”.

Czytaj także: Wyborcze trzęsienie ziemi w Republice Południowej Afryki

apnews.com/kresy.pl