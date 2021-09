Politycy, lekarze i dziennikarze apelują do Andrzeja Dudy o wetowanie ustaw „które godzą w prawa i wolności obywatelskie”

Z apelem do prezydenta o wetowanie ustaw „które godzą w prawa i wolności obywatelskie” zwrócił się ruch „Polska Jest Jedna”, który współtworzą m.in. Zbigniew Hałat – lekarz epidemiolog, były Główny Inspektor Sanitarny; prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech czy posłanka PiS Anna Maria Siarkowska.

Apel opublikowany został na stronie internetowej inicjatywy Polska Jest Jedna. W sobotę ukazał się również w formie wideo na YouTube.

Założycielem ruchu Polska Jest Jedna jest Rafał Piech prezydent Siemianowic Śląskich. Współtworzą go również m.in. Anna Maria Siarkowska, posłanka PiS, Jan Łopuszański, prawnik i były poseł Ligii Polskich Rodzin, Jan Pospieszalski, dziennikarz i publicysta, Zbigniew Hałat – lekarz epidemiolog, były Główny Inspektor Sanitarny, członek Polskiej Rady Biznesu Tomasz Ratajczak, Piotr Russudowski – lekarz medycyny, były wykładowca i biegły sadowy, dr n. med. Zbigniew Martyka – specjalista chorób zakaźnych i absolwent Wojskowej Akademii Medycznej oraz ordynator oddziału zakaźnego szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej a także biolog medyczny dr n. med. Piotr Witczak.

„Polska jest jedna i jest domem nas wszystkich. Chcemy, by każdy czuł się w Niej jak u siebie, a tego wymaga poszanowanie praw, gwarantowanych nam – obywatelom, w Konstytucji RP. Pana zadaniem, jako Prezydenta RP, jest czuwanie nad przestrzeganiem polskiej konstytucji, dlatego nasz apel kierujemy własnie do Pana” – napisano w apelu.

„Obecnie pod hasłami walki z epidemią wdrażane są rozwiązania społeczne, które naruszają przyrodzoną przestrzeń ludzkiej wolności oraz jej gwarancje konstytucyjne. Pod pretekstem sanitarnym rozwijane są projekty segregacji i izolacji społecznej. Rozważane jest wprowadzenie obowiązkowego poddania się szczepieniom, mimo tego, że za ewentualne, negatywne konsekwencje, ani rząd, ani koncerny farmaceutyczne nie ponoszą dziś żadnej odpowiedzialności” – głosi apel.

„Reakcją na debatę społeczną w kwestii prawidłowości diagnoz epidemiologicznych oraz zasadności stosowanych środków zapobiegawczych i terapeutycznych jest manipulowanie faktami i coraz liczniejsze ograniczenia, a nawet prześladowania osób, wyrażających zdania odrębne i przekazujących informacje falsyfikujące propagandowe tezy” – piszą autorzy odezwy skierowanej do prezydenta. „Zamykanie gospodarki, znoszące aktywność społeczną oraz zmieniające status ogromnej ilości niezależnych podmiotów gospodarczych, zapowiadany reset, czy rewolucja w obszarze własności, prywatności i wolności – prowadzą do ograniczenia wolności – ludzi, rodzin i narodów” – dodają.

„W tym wszystkim widzimy olbrzymie zagrożenie dla realizacji naszych praw i wolności zapisanych w polskiej konstytucji. Rodzi to również nasze zaniepokojenie o przyszłość naszej Ojczyzny i Narodu, który zaszczepiony genem wolności nie jest w stanie rozwijać się w warunkach bezprawia i zniewolenia” – czytamy w dokumencie.

„Apelujemy do Pana Prezydenta o wetowanie wszystkich aktów prawnych, które godzą w prawa i wolności obywatelskie oraz kierowanie do Trybunału Konstytucyjnego tych aktów prawnych, które choćby budzą wątpliwość co do zgodności z Konstytucją ” – napisano w apelu.

W nagraniu z apelem do prezydenta wzięli udział: skrzypaczka orkiestry Filharmonii Narodowej Dobrosława Siudmak, prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech, posłanka Anna Maria Siarkowska (PiS), członek Rady Polskiej Izby Biznesu Tomasz Ratajczak, lekarz epidemiolog i były Główny Inspektor Sanitarny Zbigniew Hałat, fotografik Grzegorz Płaczek, muzyk i publicysta Jan Pospieszalski, prawnik, publicysta i były poseł Jan Łopuszański, naukowiec Piotr Witczak oraz Karolina i Tomasz Elbanowscy z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.