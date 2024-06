Politico: Demokraci rozpoczęli dyskusję na temat zastąpienia Bidena po jego debacie z Trumpem

Przedstawiciele i zwolennicy Partii Demokratycznej debatują, czy zastąpić na kartach do głosowania swojego kandydata, prezydenta USA Joe Bidena, ze względu na słaby występ w debacie z kandydatem Partii Republikańskiej Donaldem Trumpem – informuje Politico.

Politico w swoich doniesieniach powołuje się na kilkunastu przedstawicieli Demokratów.

Jeden z doradców partii powiedział dziennikowi, że „co najmniej pół tuzina kluczowych darczyńców przesłało mu wiadomości o «katastrofie»” i że Demokraci „muszą coś zrobić”, ale przyznał, że „niewiele jest możliwe”, jeśli Biden nie ustąpi .

Jeden z największych darczyńców partii i zwolennik Bidena powiedział, że nadszedł czas, aby prezydent zakończył kampanię.

Nazwał wystąpienie Bidena „najgorszym w historii” i zauważył, że było tak „złe, że nikt nie zwróci uwagi na kłamstwa Trumpa”.

„Biden musi odejść. Nie ma co do tego wątpliwości” – oznajmił inny ważny darczyńca w SMS-ie. Jak informuje Politico, darczyńcy mieli pisać liczne wiadomości, w których pytali: „Co to do cholery jest?”.

„Naszą jedyną nadzieją jest to, że Biden odejdzie, że dogadamy się na zjeździe partii. W przeciwnym razie jesteśmy skończeni” – powiedział jeden z rozmówców Politico.

Starszy doradca wyższych urzędników Partii Demokratycznej powiedział Politico, że choć nikt nie spodziewał się mistrzowskiego występu ze strony Bidena, to był on wręcz rozczarowujący.

„Źle wypadł w swoim przesłaniu, jeśli chodzi o treść, kontrargumenty, prezentację, źle w kwestiach niewerbalnych. W tej debacie nie było dla niego jasnych punktów. Jedynym pozytywem jest to, że wydarzyło się to w czerwcu, a nie w październiku” – stwierdził.

Donald Trump triumfował w pierwszej z dwóch zaplanowanych debat przed wyborami prezydenckimi w USA, które odbędą się w listopadzie — wynika z sondażu przeprowadzonego przez CNN. W debacie, która miała miejsce 27 czerwca, na Trumpa jako zwycięzcę wskazało 67 proc. respondentów, podczas gdy Joe Biden zyskał poparcie 33 proc. badanych.

Podczas jednego z fragmentów debaty Biden stracił wątek swojej wypowiedzi, co natychmiast wykorzystał Trump. “Naprawdę nie wiem, co on powiedział na końcu tego zdania. Nie wiem, czy on sam wie, co powiedział” — atakował Trump.

W innym momencie debaty Biden nie był w stanie zakończyć swojej wypowiedzi, co skłoniło prowadzącego do odebrania mu głosu.

Sześćdziesiąte wybory prezydenckie zaplanowane na 5 listopada 2024 roku.

Kresy.pl / politico.com