Politico: Administracja Bidena obawia się niepowodzenia ukraińskiej kontrofensywy

Administracja Bidena po cichu przygotowuje się na ewentualność, w której wiosenna kontrofensywa Ukrainy nie spełni oczekiwań. Politico zwraca uwagę, że postawi to USA w bardzo trudnej sytuacji. Biały Dom może wówczas wywierać presję na Kijów, by rozpoczął negocjacje z Rosją.

Zbliżająca się kontrofensywa Ukrainy będzie dążyć do odzyskania zajętych przez Rosję terytoriów, najprawdopodobniej na wschodzie i południu kraju. Portal Politico przypomniał w poniedziałek, że publicznie administracja Joe Bidena zaoferowała niezachwiane wsparcie dla Ukrainy, zobowiązując się do zaopatrzenia jej w broń i pomoc gospodarczą „tak długo, jak to będzie konieczne”. Jak wskazuje medium, amerykańscy urzędnicy nieoficjalnie wyrażają obawę, że staną w obliczu “dwugłowego potwora”. Będą bowiem krytykowani z obu stron.

Jedna strona powie, że postępy Ukrainy byłyby większe, gdyby administracja USA dała Kijowowi wszystko, o co prosił, czyli pociski dalekiego zasięgu, myśliwce i więcej systemów obrony powietrznej. Druga strona, m.in. sojusznicy USA w Europie, będzie twierdzić, że sytuacja dowodzi, iż Ukraina nie jest w stanie zmusić Rosji do opuszczenia swojego terytorium.

Amerykańscy urzędnicy podkreślają, że robią wszystko, co w ich mocy, aby wiosenna ofensywa zakończyła się sukcesem – zaznacza Politico.

Portal przypomina, że niedawny wyciek dokumentów Pentagonu sugerował, iż Ukraińcom najprawdopodobniej nie uda się przerwać mostu lądowego między okupowaną częścią Donbasu a Krymem. Dwa źródła Politico potwierdzają te obawy.

Także amerykański wywiad jest sceptyczny w kwestii możliwych postępów Ukrainy – zwraca uwagę portal.

“Słaby wynik kontrofensywy wywoła dalsze pytania o to, jak będzie wyglądał wynik wojny i do jakiego stopnia można naprawdę osiągnąć rozwiązanie, kontynuując wysyłanie broni i pomocy wojskowej” – wskazuje Clementine Starling, dyrektor think tanku Rady Atlantyckiej w Waszyngtonie.

Portal podkreśla, że wiele krajów europejskich mogłoby naciskać na Kijów, by dążył do zakończenia walk. “W pewnym momencie, zwłaszcza gdy Republikanie przejmą kontrolę nad Izbą Reprezentantów, tempo amerykańskiej pomocy prawdopodobnie spadnie” – podkreśla medium.

Administracja USA ostrzega Kijów przed “nadmiernym rozszerzaniem ambicji”. “To tak, jakby to była jedyna i ostatnia okazja dla Ukrainy, by pokazać, że może wygrać, co oczywiście nie jest prawdą” – uważa szefowa Center for European Policy Analysis Alina Polyakova.

politico.com / Kresy.pl