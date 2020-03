PKN Orlen przekaże kolejne 60 mln złotych na walkę z epidemią koronawirusa

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział w niedzielę, że kierowana przez niego spółka przeznaczy kolejne 60 mln złotych na walkę z koronawirusem. Zaznaczył także, że 29 marca dotarł pierwszy transport ochronnych masek. Mają one zostać przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz fundacjom.

Prezes spółki poinformował w niedzielę, że kolejne 60 mln złotych zostanie przez nią przeznaczonych na walkę z epidemią koronawirusa. „Jesteśmy z Polakami na dobre i na złe. Dzisiaj dotarł pierwszy transport ok. 1,6 mln z 7 mln masek, które przekażemy do Agencji Rezerw Materiałowych i fundacji. Przeznaczamy kolejne 60 mln zł na walkę z koronawirusem. Dziękujemy za wsparcie prezydentowi Andrzejowi Dudzie, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz wicepremierowi, ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi” – poinformował na Twitterze prezes PKN Orlen.

Jesteśmy z Polakami na dobre i na złe. Dzisiaj dotarł pierwszy transport ok. 1,6 mln z 7 mln masek, które przekażemy do Agencji Rezerw Materiałowych i fundacji. Przeznaczamy kolejne 60 mln zł na walkę z #koronawirus.em. Dziękujemy za wsparcie PAD, PMM, PJS 🇵🇱 pic.twitter.com/QGQpmPwuvd — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) March 29, 2020

Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało w sobotę, że spółki Skarbu Państwa nadzorowane przez resort przekazały na walkę z pandemią kroonawirusa do tej pory ponad 80 mln zł. „Środki trafiają tam, gdzie to jest najbardziej potrzebne – wspomogą szpitale i inne placówki służby zdrowia, lecz nie tylko” – podało ministerstwo na Twitterze.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak pisaliśmy wcześniej, Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę po południu, że do tej pory potwierdzono w Polsce 1771 przypadków zakażenia koronawirusem. Dotychczas śmierć z powodu choroby COVID-19 poniosło w kraju 20 osób.

Przypomnijmy, że rząd ogłosił we wtorek zaostrzenie rygorów stanu epidemicznego. Od 25 marca w Polsce obowiązuje zakaz wychodzenia z domu za wyjątkiem konieczności wykonania niezbędnych zakupów i w „niezbędnych sprawach życia codziennego” czy wykonywania pracy. Podobnie jak w Niemczech w przestrzeni publicznej nie można zbierać się w grupach większych niż dwuosobowe. Nie dotyczy to przebywania z rodziną we własnym domu. W kościołach, w nabożeństwach może brać udział do pięciu osób. Obowiązują również ograniczenia dotyczące poruszania się w komunikacji publicznej.

twitter / kresy.pl