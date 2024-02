Piętnastu Gruzinów deportowanych z Polski

Straż Graniczna zorganizowała operację powrotową, w formie lotu czarterowego do Gruzji, której celem było deportowanie 15 obywateli tego kraju.

Operacja została przeprowadzona we współpracy z Agencją Frontex w formule tzw. Collecting Return Operation (CRO), a oprócz obywateli Gruzji, byli nią objęci również cudzoziemcy przekazywani z terytorium Niemiec, Szwecji, Hiszpanii i Czech.

Zarząd do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej SG, w październiku 2023 r., zorganizował podobną operację powrotową do Gruzji, w czasie której przekazano 10 obywateli tego kraju.

“Organizacja operacji powrotowych jest złożonym, wielokierunkowym procesem i jednocześnie jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczania nielegalnej migracji i przeciwdziałania jej. Ponadto jest to istotny czynnik, który zniechęca cudzoziemców nadużywających różnych procedur legalizacyjnych, w tym m.in. procedury ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej” – czytamy.

Według danych z KGP, w 2023 roku przestępstwa w Polsce popełniło łącznie 17 278 przybyszów z zagranicy. To wzrost o 2,4 tys. w stosunku do 2022 roku, a zarazem pięć razy więcej niż dekadę temu. Statystyki pokazują, że przestępstw najczęściej dopuszczali się Ukraińcy (ponad 50 proc. obcokrajowców z zarzutami), a dalej Gruzini (ponad 2,7 tys.) i Białorusini (ponad tysiąc osób).

Prawie 1/3 przypadków dotyczy jazdy po alkoholu. Łącznie blisko 4900 osób dopuściło się tu przestępstwa. Dotyczy to około 70 proc. Ukraińców i około 25 proc. Gruzinów. Jednocześnie, wraz ze wzrostem liczby przypadków jazdy po pijanemu wśród cudzoziemców, coraz częściej mamy do czynienia z łamaniem zakazów sądowych – najczęściej nakładanych właśnie za to. W ubiegłym roku zarzuty z tego tytułu postawiono 871 cudzoziemców, czyli o blisko 400 więcej niż rok wcześniej. Jeszcze trzy lata temu było to jedynie 167 przypadków. Jak czytamy, zakazy sądowe łamali głównie Ukraińcy (518 przypadków).

Ukraińcy i Gruzini dominują także w przypadku przemytu nielegalnych imigrantów. Straż Graniczna przekazała w lutym 2023 r. portalowi Kresy.pl, że obcokrajowcy stanowili w poprzednim roku 90 proc. osób zatrzymanych za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych było najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Kresy.pl