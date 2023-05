Pieskow: Rosja nie prowadzi wojny

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow twierdzi, że Rosja nie prowadzi wojny – przekazała w czwartek agencja prasowa TASS.

Jak przekazała w czwartek agencja prasowa TASS, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow twierdzi, że Rosja nie prowadzi wojny.

„Oczywiście bardzo trudno jest porównywać potencjał militarny Rosji i Ukrainy. I można zapytać, dlaczego Rosjanie działają tak wolno? Bo Rosjanie nie prowadzą wojny” – powiedział w wywiadzie dla ATV Republiki Serbskiej.

„Nie prowadzimy wojny. Prowadzenie wojny to zupełnie inna sprawa: to całkowite zniszczenie infrastruktury, to całkowite zniszczenie miast” – przekonywał Pieskow. “My tego nie robimy. Staramy się zachować infrastrukturę, dążymy do zachowania ludzkiego życia” – podkreślił.

Odpowiadając na pytanie o porównanie broni rosyjskiej i zachodniej, Pieskow zauważył, że Zachód „ma dobrą broń, ma złą broń i ma broń, która okazuje się nieprzydatna w tych warunkach ”.

W jego ocenie Zachód też “posiada bardzo niebezpieczną broń, bardzo zaawansowaną technologicznie”.

„Dlatego oczywiście badamy to wszystko podczas operacji specjalnej” – powiedział rzecznik.

Przypomnijmy, podczas czwartkowego wysłuchania w Senacie USA w sprawie budżetu obronnego na kolejny rok, szef Pentagonu Lloyd Austin powiedział, że jego resort stara się przyspieszyć dostawy czołgów Abrams dla Ukrainy. W jego ocenie trafią one do Ukraińców dopiero za kilka miesięcy – wczesną jesienią. „Robimy wszystko co możliwe, żeby przyspieszyć dostawy tych czołgów. Przewidujemy tu wczesną jesień” – powiedział sekretarz obrony USA.

Kresy.pl/Tass