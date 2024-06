Na wtorkowej konferencji prasowej pytano sekretarza prasowego Pentagonu, generała dywizji Pata Rydera o pogłoski na temat północnokoreańskiego korpusu konstrukcyjno-inżynierskiego, który ma wkroczyć na okupowane przez Rosję terytorium Ukrainy.

Jak przekazał portal Fox News, na wtorkowej konferencji prasowej pytano sekretarza prasowego Pentagonu, generała dywizji Pata Rydera o pogłoski na temat północnokoreańskiego korpusu konstrukcyjno-inżynierskiego, który ma wkroczyć na okupowane przez Rosję terytorium Ukrainy.

Oddziały północnokoreańskie wysłane na pomoc rosyjskiej armii w inwazji na Ukrainę będą „mięsem armatnim” – twierdzi Pentagon.

Ryder nie kwestionował możliwości wkroczenia północnokoreańskiego personelu wojskowego do regionu, twierdząc, że „z pewnością jest to coś, na co należy zwracać uwagę”.

„Myślę, że gdybym zarządzał personelem wojskowym Korei Północnej, kwestionowałbym moją decyzję dotyczącą wysłania moich sił jako mięsa armatniego w nielegalnej wojnie z Ukrainą” – powiedział Ryder.

Południowokoreańska stacja TV Chosun jako pierwsza podała, że ​​Korea Północna planuje wysłać korpus inżynieryjny na okupowaną Ukrainę, powołując się na południowokoreańskiego urzędnika.

Plotki pojawiły się po podpisaniu przez KRLD w zeszłym tygodniu umowy o wszechstronnym partnerstwie strategicznym z Rosją, która zawiera zobowiązanie obu krajów do wzajemnej pomocy w przypadku ataku militarnego na jedno z państw. Korea Południowa już zareagowała na to deklaracją, że jej władze rozważą dotychczasowy zakaz na dostarczanie broni Ukrainie.

„Jeśli jedna ze stron znajdzie się w sytuacji wojennej w wyniku zbrojnej inwazji pojedynczego kraju lub kilku narodów, druga strona niezwłocznie udzieli pomocy wojskowej i innej, mobilizując wszystkie posiadane środki” – stwierdza porozumienie.

Urzędnicy z Korei Południowej otwarcie krytycznie odnieśli się do paktu, określając go jako bezpośrednie zagrożenie dla ich bezpieczeństwa narodowego. Tydzień temu doszło do naruszenia granicy Korei Północnej przez grupę żołnierzy KRLD. Żołnierze Południa oddali strzały ostrzegawcze.

