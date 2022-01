Państwo Islamskie werbuje w Hiszpanii imigrantów i kobiety

Państwo Islamskie (IS) rozpoczęło w mediach społecznościowych kampanię werbowania tzw. „samotnych wilków” do działań w różnych państwach, m.in. w Hiszpanii. Zaleca w ostatniej publikacji „przyciąganie do dżihadu” (świętej wojny) islamskich imigrantów i kobiet – napisał La Razon w niedzielę.

Państwo Islamskie daje też szereg rekomendacji, których celem jest podżeganie do terroryzmu – pisze PAP, powołując się na hiszpański dziennik. La Razon zwraca uwagę, że zamachy terrorystyczne w Europie były przeprowadzone przez infiltrowanych wśród imigrantów dżihadystów, np. ataki w Paryżu z 2015 r. oraz na bazylikę w Nicei z 2020 r. Hiszpańska policja w ostatnim czasie trzykrotnie przechwyciła i uniemożliwiła próby infiltracji bojowników islamskich w Hiszpanii.

IS pisze w swojej publikacji, że „podżeganie do dżihadu jest powinnością i nakazem, jaki Bóg wskazał Swojemu Prorokowi w celu nakłaniania wiernych do walki i zachęcania do niej”.

„Jego troską jest walczyć z nieprzyjaciółmi” – napisano w komunikacie. Potencjalnych kandydatów przekonuje się, że ich wola i pomoc Allaha wystarczą do osiągnięcia celu. IS zachęca także kobiety do udziału w atakach terrorystycznych.

W lipcu ub. roku szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadu ostrzegł przed odradzaniem się terroryzmu islamskiego.

W lutym 2021 roku dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie zagroziła w internecie nowymi atakami. Eksperci ds. zwalczania terroryzmu byli zdania, że groźby odnosiły się do Hiszpanii, ponieważ komunikaty w języku arabskim zostały opatrzone hiszpańskimi napisami.

