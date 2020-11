Ostrzał Zielonej Strefy w Afganistanie, osiem osób nie żyje [+VIDEO]

W sobotę ponad 20 pocisków uderzyło w obszary mieszkalne we wczesnych godzinach szczytu w stolicy Afganistanu Kabulu, zabijając co najmniej ośmiu cywilów i raniąc 31 – przekazała agencja prasowa Reuters.

Ostrzał rakietowy uderzył w silnie ufortyfikowaną Zieloną Strefę, w stolicy Afganistanu Kabulu, gdzie znajduje się wiele ambasad i międzynarodowych firm, zabijając w sobotę co najmniej ośmiu cywilów i raniąc dziesiątki innych – poinformował Reuters.

Tariq Arian, rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych, powiedział, że „terroryści” zamontowali rakiety na małej ciężarówce i odpalili je, dodając, że trwa dochodzenie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób pojazd wjechał do miasta niezauważony.

„Na podstawie wstępnych informacji śmierć poniosło osiem osób, a 31 zostało rannych” – powiedział Arian, zauważając, że ostateczna liczba może ulec zmianie.

Wybuchy, niektóre w pobliżu enklawy dyplomatycznej, uruchomiły syreny ostrzegawcze z ambasad i nastąpiły dwa dni przed ważną konferencją ofiarodawców dla Afganistanu w Genewie.

Horrified school students are running for safety after several attacks this morning in Khair Khana, Kabul city! #kabulattack #Afghanistan #Kabul #terrorism pic.twitter.com/mNwZpPQnun

#Nowords.

This is in front of MIDO office in Kabul. World leaders & Afghan leaders will come with

the expression of condemnation but there is need of action in disaproving these barbaric acts.#Kabulattack pic.twitter.com/GiOMU4UpTW

— Mirwais Momand (@MWMomand) November 21, 2020