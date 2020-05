Ostry spór ambasadorów USA i Chin w Polsce ws. koronawirusa

Na jednym z portali społecznościowych miała miejsce mocna wymiana ciosów między ambasadorami USA i Chin w Polsce.

W sieciach społecznościowych trwa ostry spór między ambasadorami USA i Chin w Polsce, Georgette Mosbacher i Liu Guangyuanem, którego najnowsza odsłona miała miejsce w ostatnich dniach.

We wtorek Liu zamieścił na Twitterze wpis, w którym chwalił politykę i działania swojego kraju w kwestii opanowania epidemii koronawirusa.

„Prezydent Xi Jinping bardzo jasno dał do zrozumienia, że chiński rząd zawsze stawia ponad wszystkim ludzie życie, bezpieczeństwo i zdrowie. To nasza główna zasada i fundamentalne zobowiązanie w walce przeciwko COVID-19” – napisał chiński dyplomata. W innych wpisach podkreślał, że do Polski trafia chiński sprzęt pomocny w walce z koronawirusem, a także krytykował przedstawicieli władz USA za ich politykę względem epidemii i formułowane przez nich oskarżenia pod adresem Chin.

W środę do jego wpisu odniosła się bezpośrednia ambasador USA w Warszawie. „Komunistyczna Partia Chin nie zawsze stawia życie i zdrowie ludzkie ponad wszystkim innym – na pierwszym miejscu stawia swoje własne przetrwanie. To jasno wynika z braku przejrzystości ChRL na początku COVID-19, który przyczynił się do śmierci wielu osób” – napisała na Twitterze, zamieszczając analogiczny wpis w języku angielskim.

W reakcji na to, ambasador Chin zamieścił grafikę prezentującą w krytycznym tonie działania podejmowane przez Waszyngton w obliczu pandemii.

„Pani Ambasador, nie zna Pani Chin, ani nawet swojego własnego kraju. Trzy miesiące po wydaniu przez CDC ostrzeżenia ws. koronawirusa, w USA jest już milion przypadków i 59 tys. ofiar śmiertelnych. To katastrofa humanitarna” – napisał Liu w środę wieczorem. „Co zrobił wasz rząd, żeby chronić ludzkie życie? Kto uprawia politykę, by rozsiewać wirusa w waszym kraju? Kto szuka kozła ofiarnego, ale wciąż nie robi nic, żeby kontrolować epidemię? Władze USA są winne wyjaśnienia światu i swoim ludziom”.

Madam Ambassador, you don’t know China, you even don’t know your own country. 3 months after the CDC issued coronavirus warning, there are 1 million cases and 59,000 deaths in US. It’s a humanitarian disaster. @USAmbPoland pic.twitter.com/0jTjIE7aDw

— Liu Guangyuan (@AmbLiuGuangYuan) April 29, 2020