Obchody 80. rocznicy zsyłki Polaków na Sybir w Pałacu Brzeźno

Z okazji 80. rocznicy rozpoczęcia przez władze radzieckie masowej deportacji Polaków z zaanektowanych przez siebie obszarów II RP, w Pałacu Brzeźno k. Obornik Śląskich organizowane są obchody, z udziałem m.in. Stanisława Srokowskiego.

W związku z 80. rocznicą zsyłki Polaków na Sybir, Związek Sybiraków, Powiat Trzebnicki, Gmina Oborniki Śląskie, Pałac Brzeźno oraz Obornicki Ośrodek Kultury organizują powiatowe obchody tej rocznicy. Odbędą się one w Pałacu Brzeźno, położonym niedaleko Obornik Śląskich.

Obchody 80. rocznicy rozpoczęcia deportacji kresowych Polaków odbędą się w dniach 9-10 lutego br. Uroczyste otwarcie spotkania nastąpi w niedzielę 9 lutego o godzinie 15:00. W programie przewidziane jest wystąpienie Prezesa Koła Związku Sybiraków w Obornikach Śląskich, a także prelekcja Stanisława Srokowskiego, znanego pisarza, publicysty i działacza kresowego, a także Honorowego Darczyńcy portalu Kresy.pl. O godzinie 16:00 odbędzie się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Studia Piosenki Obornickiego Ośrodka Kultury.

Z kolei w poniedziałek 10 lutego o godzinie 12:00 odbędzie się konferencja popularno-naukowa, poświęcona zsyłkom Polaków na Sybir przez sowietów. Wśród prelegentów są m.in. Stanisław Srokowski, Zbigniew Jarząbek, Tomasz Zieliński, Halszka Bielecka, dr Bartosz Gradecki.

Stanisław Srokowski zamieścił też zaproszenie i informacje na temat tego wydarzenia na swoim profilu na portalu społecznościowym.

„Zbliża się 80-ta rocznica wywózek Polaków z Kresów na Sybir. Zapraszam na uroczystości poświęcone ofiarom tej sowieckiej zbrodni. Organizatorzy, władze lokalne, Koalicja Wrocławska, oraz właściciele Pałacu w Brzeźnie, k. Obornik Śl. przygotowują dwudniową sesję, w tym konferencję popularno-naukową, poświęconą wywózkom. Referaty wygłoszą: Zbigniew Jarząbek, Tomasz Zieliński, Halszka Bielecka, dr Bartosz Gradecki. Ja będę miał okazję mówić o Kresach i początkach syberyjskich dramatów. Spotykamy się już 9 lutego 2020 r. o godz. 15,00 w Pałacu , a 10 lutego od godz. 12,00 jesteśmy w tym samym miejscu na konferencji. Będą książki, dobra atmosfera, doświadczeni organizatorzy, świadkowie historii, mieszkańcy okolicznych miejscowości, zespoły artystyczne, młodzież. Zapraszam” – pisze Srokowski.

10 lutego 1940 władz radzieckie rozpoczęły masową deportację Polaków z zaanektowanych przez siebie obszarów II Rzeczpospolitej. Decyzję o masowej deportacji Polaków z Kresów Wschodnich sowiecki rząd podjął jeszcze na początku grudnia 1939 r. Wywózka miała objąć ludność nastrojoną antysowiecko, toteż na listach osób do wywózki znaleźli się osadnicy wojskowi i leśnicy. Jednak objęła też ona całe masy zwykłych mieszkańców Kresów, w tym chłopów. Nadzór nad przeprowadzeniem deportacji objął zastępca szefa NKWD Ławrentija Berii, Wsiewołod Mierkułow.

Operację rozpoczęto 10 lutego 1940 r. Funkcjonariusze NKWD pojawiali się w domach i pod eskortą prowadzili całe rodziny na punkty zborne. Wpadając do domów enkawudziści najczęściej zastraszali wskazanych do deportacji. Rodziny zabierały tylko podręczy bagaż, ubrania, pościel, trochę żywności, choć czasem nie pozwalano zabrać niczego. Rodziny miały od kilku do kilkudziesięciu minut na przygotowanie się do wyjazdu. Deportowanych przewożono w bydlęcych wagonach co wobec bardzo ostrych mrozów panujących w tym okresie doprowadziło do wysokiej śmiertelności wśród deportowanych, zarówno z powodu zimna jak i niedożywienia. Podróż trwała czasem kilka tygodni. Polaków wywożono do Azji Środkowej, przede wszystkim Kazachskiej SRR oraz na Syberię. Na miejscu deportowanych pozostawiano nierzadko na całkowicie niezagospodarowanym terenie, na którym zaczynali oni urządzać się w ziemiankach.

Kresy.pl