Nowe oblicze walki na Ukrainie: przewodowe drony zmieniają pole bitwy

Na froncie na Ukrainie rozprzestrzenia się nowa technologia – przewodowe drony FPV z wykorzystaniem światłowodu. Niewrażliwe na zakłócenia, trudne do wykrycia i coraz powszechniej stosowane, zmieniają reguły prowadzenia działań wojennych po obu stronach konfliktu.

a polach bitewnych na Ukrainie pojawił się nowy element – rozwieszone między drzewami siatki i cienkie przewody rozciągnięte przez otwarte przestrzenie. To odpowiedź na nowe zagrożenie: przewodowe drony FPV, które łączą zaawansowaną technologię z prostymi rozwiązaniami obronnymi – poinformował pod koniec kwietnia The Guardian.

W tajnym warsztacie w północno-wschodniej Ukrainie około 20 osób konstruuje setki takich dronów. Nowy model pod ramą klasycznego quadcoptera ma zamontowany cylinder wielkości przedramienia. Wewnątrz znajduje się zwinięty światłowód – o długości nawet do 20 kilometrów – umożliwiający zdalne sterowanie bez wykorzystania sygnału radiowego.

Kapitan Jurij Fedorenko, dowódca specjalistycznej jednostki dronowej pułku Achilles, tłumaczy, że światłowodowe drony były początkowo eksperymentem mającym na celu obejście zakłóceń na polu walki, lecz zyskały popularność pod koniec ubiegłego roku. „Jeśli piloci są doświadczeni, mogą latać tymi dronami bardzo nisko, między drzewami w lesie lub wzdłuż linii drzew,” mówi Fedorenko. W przeciwieństwie do zwykłych dronów FPV, które potrzebują retransmiterów, przewodowe maszyny są trudne do wykrycia i praktycznie niemożliwe do zakłócenia.

Na jednym z rosyjskich kanałów wojskowych na Telegramie opublikowano nagranie pokazujące możliwości takiego drona – lecąc kilka centymetrów nad ziemią, uderza on w ukraińską haubicę ukrytą w stodole.

Oleksij, ratownik medyczny pracujący w Pokrowsku na wschodzie Ukrainy, podkreśla, że obecność takich dronów całkowicie uniemożliwia ewakuację rannych za dnia. „Teraz, kiedy są światłowodowe drony, to się po prostu nie dzieje. One są nie do zakłócenia i obecnie stanowią największe zagrożenie dla chłopaków na froncie” – mówi.

Choć Ukraina stara się nadążyć, to – jak przyznaje Fedorenko – „Rosja jest daleko przed nami”, głównie dzięki większemu dostępowi do kabli światłowodowych. Drony te odegrały istotną rolę podczas rosyjskiego kontrnatarcia w Kursku i, według ekspertów, przyczyniły się do wycofania się sił ukraińskich w marcu.

Specjaliści szacują, że różne typy dronów odpowiadają obecnie za 70–80% ofiar po obu stronach konfliktu. Samuel Bendett z Center for Naval Analyses wskazuje, że światłowodowe drony są szczególnie przydatne na początku ataku: „Ponieważ te drony nie mogą być zakłócane przez walkę elektroniczną, używa się ich jako pierwszej fali ataku, aby zniszczyć wrogie systemy zakłócające. To otwiera drogę dla klasycznych radiowych dronów FPV”. Jak dodaje, przewodowe maszyny dostarczają również wysokiej jakości obraz celu „aż do ostatniej sekundy przed uderzeniem”.

