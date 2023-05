Nowa dwujęzyczna tablica przy wjeździe do polskiej wsi na ziemi lwowskiej

W Strzelczyskach w obwodzie lwowskim na Ukrainie, gdzie mieszkają w zasadzie wyłącznie Polacy, postawiono nową, dwujęzyczną tablicę z nazwą wsi.

Tydzień temu przy wjeździe do wsi Strzelczyska w obwodzie lwowskim postawiono nową tablicę z nazwą miejscowości w językach polskim i ukraińskim. Powstała dzięki inicjatywie mieszkańców wioski, gdzie mieszkają niemal wyłącznie Polacy.

„Mamy wreszcie znak, który mieszkańcy wsi zrobili sami od napisu do słupków. Dziękujemy bardzo wszystkim zaangażowanym, bo to było naprawdę dużo pracy – czytamy we wpisie na stronie „Strzelczyska to moja wioska” na Facebooku.

Strzelczyska to wioska położona 20 kilometrów od granicy z Polską, koło Mościsk. Mieszkają tam Polacy, którzy po przesunięciu granicy po II wojnie światowej nie opuścili swojej ziemi. Od wielu lat krzewią polską kulturę i tradycje na tych terenach.

Według danych ze spisu ludności w 2001 roku, 97,7 proc. mieszkańców jako język ojczysty wskazało polski. W 2003 roku ukończono tam budowę nowej szkoły podstawowej z polskim językiem nauczania. Od 1 stycznia 2015 roku placówka funkcjonowała jako Zespół Edukacyjny z polskim językiem nauczania im. Jana Pawła II w Strzelczyskach, obecnie formalna nazwa to Szkoła Podstawowa w Strzelczyskach.

Kresy.pl / kuriergalicyjski.com / Facebook